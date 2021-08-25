Maske takmayan turistler uyaran taksiciye saldırdı

İstanbul Mecidiyeköy
'de geçen gün sabah saatlerinde Ortaköy
'e gitmek isteyen Faslı Nora N. (25), Wıame N. (21) ve yanlarında bulunan Imane B. (27), Yusuf D.'nin aracına bindi. Yusuf D., kadınları maske takmaları için uyardı. Ancak kadınlar taksi şoförünün uyarılarına kulak asmadı. Yusuf D. yanında oturan kadına da uzak durmasını söyledi. Tartışma üzerine 3 Faslı kadın, aralarında yabancı dille konuşmaya başladı. Kendisine küfür ettiklerini düşünen şoför, aracı durdurarak başka bir taksi bulmalarını istedi. Yine iddiaya göre Nora N. ve Wıame N. taksi şoförüne saldırınca Yusuf D. de karşılık verdi. Kavga sırasında Nora N.'nin kaşı açıldı. Tarafların karşılıklı şikayeti sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.