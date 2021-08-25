Maske takmayan turistler kendilerini uyaran taksiciye saldırdı

İstanbul'da taksiye maskesiz binen 3 Fas uyruklu kadın ortalığı savaş alanına çevirdi. Mecidiyeköy'de sabah saatlerinde Ortaköy'e gitmek isteyen Fas uyruklu Nora N. (25)., Wıame N. (21), ve yanlarında bulunan Imane B. (27) Yusuf D.'nin aracına bindi. Taksi şoförü Yusuf D., iddiaya göre genç kadınları araçta maske takmaları konusunda uyardı. Ancak kadınlar taksi şoförünün uyarılarına kulak asmadı.

ARAÇTA COVİD-19 TARTIŞMASI

Ön kısımda oturan müşteri taksi şoförüne yakında durunca Yusuf D., bu kez Covid-19 virüsünün yaygın olduğunu bu nedenle uzak durması gerektiğini söyledi. Arada geçen tartışma üzerine 3 Faslı kadın, aralarında yabancı dille konuşmaya başladı. Kendisine küfür ettiklerini düşünen şoför, aracı durdurarak müşterilerin başka bir taksi bulmalarını istedi.

KADINLAR TAKSİCİYE SALDIRDI

3 kadın ve taksici arasında yaşanan tartışma büyüdü. Yine iddiaya göre Nora N.., Wıame N., taksi şoförüne saldırınca Yusuf D. de müşterilerine saldırdı. Taraflar arasında yaşanan kavga sırasında Nora N.'nin kaşı açıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar aracılığıyla kavgadan ayrılan taraflar soluğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. Tarafların karşılıklı şikayeti sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.