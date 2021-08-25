Maskesizlik ve aşısızlık vakaları arttırıyor

Okulların açılmasına sayılı günler kala İstanbul'da maske mesafe ve aşılanma oranının istenilen seviyeye gelmemesi nedeniyle vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Yetkililer vaka sayısının okul açılmadan önce azalması için aşılanmanın istenilen düzeye gelmesi gerektiğini kaydettiler.

İstanbul'da aşınma oranıında önemli artış yaşanırken cadde ve sokaklarda insanların maskesiz gezmeye başlaması korona virüs tehlikesini yeniden gündeme getirdi. Okulların açılmasına sayılı günler kala İstanbul hala maviye dönmemekle birlikte önemli caddelerinden İstiklal caddesinde insanların maske ve mesafeye uymaması tehlike sinyalleri veriyor. Aşılanmanın artması ve maske ve mesafenin korunması ile İstanbul'un maviye dönüşeceği ve öğrencilerin okullara daha rahat gidip gelecekleri kaydedildi.

Yaz aylarına giriş ile düşen vaka sayıları Temmuz ayının başlarından itibaren artış gösterdi. Son günlerdeki vaka sayısının 19 bin civarında olması ve vefat sayısının 240'larda seyretmesi aşılanmanın bir kez daha önemini gözler önüne serdi.

Vatandaşların maske,sosyal mesafeye ve aşılanmaya karşı duyarsız davranışları vaka sayılarındaki artışıda olumsuz etkiliyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca:"Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız ve burun açık kalırsa maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim." Şeklinde uyarılarda bulundu.

Yetkililer maske ve mesafe kurallarına uyulmaması hâlinde vakaların yüksek sayılara ulaşacağının tehlike sinyallerini verdiler.

Mustafa KAYA-İrem Nur SONGUR/SABAH