Mersin emniyetinde terfi heyecanı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün terfi ve atama kararlarıyla Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çeşitli rütbelerde görev yapan personeller bir üst rütbeye terfi etti.
Tece Polis evinde düzenlenen rütbe terfi törenine İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, üst rütbeye yükselen personel ve aileleri katıldı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, "Rütbe demek sorumluluktur. Her rütbe yükselişi ise vatandaşa, millete ve ülkeye karşı olan sorumluluğun artması demektir" dedi.
Aslan, "Asayişin, düzenin ve adaletin sağlanması için gündüzünü gecesine katarak çalışıp, bir üst rütbeye terfi eden Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri ve Komiser arkadaşlarımı tebrik ediyorum, Allah hayırlı etsin. Tayin olan arkadaşlara da yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Arkadaşlarımızın bu yeni rütbeleriyle de başarılı hizmetler yapacaklarına inanıyorum. Aileleriyle ve çocuklarıyla hayırlı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.
Üst rütbeye yükselen personele, rütbelerini Emniyet Müdürü Aslan ve müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından takıldı.