Mersin emniyetinde terfi heyecanı

Aslan, "Asayişin, düzenin ve adaletin sağlanması için gündüzünü gecesine katarak çalışıp, bir üst rütbeye terfi eden Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri ve Komiser arkadaşlarımı tebrik ediyorum, Allah hayırlı etsin. Tayin olan arkadaşlara da yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Arkadaşlarımızın bu yeni rütbeleriyle de başarılı hizmetler yapacaklarına inanıyorum. Aileleriyle ve çocuklarıyla hayırlı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

Üst rütbeye yükselen personele, rütbelerini Emniyet Müdürü Aslan ve müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından takıldı.