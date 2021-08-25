Milli Saraylar’dan çocuk dergisi

Milli
Saraylar çocuk dergisi, 7-12 yaş aralığındaki çocuk okurların beğenisine sunuldu. Milli Saraylar Başkanlığı
'ndan yapılan açıklamaya göre, dergi, çocukların tarihe olan merak duygularını artırmak, araştırmaya teşvik etmek ve şehir ile tarih algısını pekiştirmek amacıyla hazırlandı. Topkapı Sarayı
'nın kapak konusu olarak seçildiği dergi, sarayı gezen çocukların sorularından yola çıkılarak hazırlandı. Dergide sarayın tarihi, bölümleri, teknik özellikleri ve koleksiyonlar çocuklara uygun bir dille anlatıldı. Dergiyle birlikte saray ressamı Fausto Zonaro
'nun, 1907 tarihli, Fatih Sultan Mehmed portresinin posteri de veriliyor. Yayın, Milli Saraylar
'a bağlı hediyelik eşya mağazalarından ve Dolmabahçe Sarayı Kitabevi
'nden temin edilebilecek. AA