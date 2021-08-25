N ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – N ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Kız bebek bekleyen anne ve babalar isim bulma sürecinde pek çok konuyu araştırıyor. Bebeklerine verecekleri ismin özel ve anlamlı olmasını isteyen ebeveynler aynı zamanda kendi isimleri ile de uyumlu olmasına özen gösteriyor. N harfi ile başlayan isimlerden koymak isteyen anne babalar ise "N ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; N ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesine ulaşabilir, isimleri anlamları ile birlikte görebilirsiniz.
N HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ
- Nabia: Yerden fışkırıp çıkan, akan, fırlayan
- Naciye: Kurtulmuş, selamete kavuşmuş
- Nadide: Görülmemiş, görülmedik, ender bulunan
- Nadime: Tövbe eden
- Nadire: Az bulunur, seyrek, ender bulunan
- Nadiye: Seslenen, bağıran.
- Nafia: Bayındırlık işleri
- Nafiye: Ortadan kaldıran kişi.
- Nafize: Sözü geçen kişi
- Nagehan: Ansızın, birden bire, zamansız, vakitsiz
- Nagihan: Ansızın, birden
- Nağme: Uyumlu ses
- Nağmehan: Şarkı söyleyen
- Nahide: Yeni yetişen genç kız
- Naile: Muradına ermiş
- Naime: Hoş, zarif kadın
- Nalan: İnleyen, feryat eden
- Namiye: Yetişen, Büyüyen, Çoğalan, Artan, Fazlalaşan, Güç Kazanma, Yetişme, Gelişme, Olma, Namlı, Ünlü, Tanınmış, Şöhretli anlamlarını taşır
- Nargül: Kırmızı gül, gül gibi güzel olan
- Narin: İnce yapılı, zarif
- Nas: Yardım eden, yardımcı. Kuran' da bir sure ismidir. İnsan anlamına da gelir.
- Naşide: Şiir söyleyen, şiir okuyan
- Nayad: Denizkızı
- Naz: Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış
- Nazan: Nazlanan, işve yapan, cilve yapan
- Nazar: Göz değmesi, göz
- Nazdar: Nazlı. Naz yapan
- Nazende: Nazlı, alımlı
- Nazenin: Cilveli, nazlı
- Nazer: Nazar
- Nazife: Temiz pak bayan
- Nazik: İnce, narin, terbiyeli, saygılı, güzel zarif anlamlarını taşır
- Nazile: Yukardan aşağıya inen anlamındadır. Bir yere konan, bir yerde konaklayan
- Nazime: Düzenleyen, tanzim eden.
- Nazire: Örnek, karşılık
- Nazlan: Naz yap, cilveli ol
- Nazlı: Naz eden, cilveli, işveli
- Nazlıay: Ay kadar güzel olduğundan ötürü nazlı olan
- Nazlıgül: Naz yapan, değer verilen sevgili
- Nazlıhan: Naz yapan
- Nazlım: Naz yapanım, işvelim, cilvelim, benim nazlım
- Nazlışah: Nazlanması gücünden, kudretinden gelen
- Nazmiye: Vezinli ve kafiyeli sözle, nazımlailgili
- Nazra: Bir tek bakış anlamına gelmektedir
- Nebahat: Onur, şeref, ün
- Nebiye: Yol gösteren
- Necibe: Soylu, soyu temiz
- Necla: Çocuk, evlat, oğul, kuşak, sülale,nesil
- Necmiye: Yıldızlarla ilgili, yıldızlaraait
- Neda: Çiğ damlası, nem, rutubet
- Nedime: Zengin veya itibarlı bir kadının arkadaşı / Saray hayatında Sultan hanımlarının yardımcıları / Gelinin yardımcısı
- Nefel: Çiçek
- Nefes: Hayat kaynağı olan soluk, canlılık
- Nefika: Temiz, berrak
- Nefise: Pek hoş, çok hoşa giden, en güzel, çok beğenilen
- Nehir: Irmak, büyük akarsu
- Nejan: Keskin gözlü.
- Nejla: Kuşak, sülale
- Nergis: Çiçekleri ayrı ayrı ya da bir kök üzerinde sarı ve beyaz renkte bir bitki
- Neriman: Pehlivan, yiğit
- Neris: Gözümün bebeği gözümün içi manasına gelir.
- Nermin: Yumuşak, nazik, ince
- Nesibe: Temiz, soylu
- Nesil: Aynı çağda, aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, kuşak
- Nesligül: Soyunun gülden gelmesi
- Neslihan: Han soyundan gelen
- Neslinaz: Nazlılığı kanından gelen
- Neslişah: Şah soyundan gelen
- Nesrin: Bir tür yaban gülü
- Nesteren: Yaban gülü. Ağustos'ta açan gül.
- Neşe: Sevinç, gönül ferahlığı
- Neşecan: Sevinçli
- Neşever: Çok neşeli
- Neva: Ses, seda, makam, ahenk, name
- Neval: Şans, talih
- Nevcihan: Yeni yetişen
- Neveser: Türk müziğinde bir makam ismi
- Nevgül: Yani açmış gül
- Nevin: Yeni, çok yeni
- Nevnihal: Taze fidan
- Nevra: Işıklı parlak, çiçek
- Nevriye: Işıklık, parlaklık
- Nevsal: Yeni yıl
- Nevşin: İlk ışık, ilk nur
- Neyir: Aydınlık, ışık, parlaklık, güneş
- Neylan: Murada ermek, gerçekleşmiş dilek
- Neyran: Ateşler,cehennem
- Nezahat: İç temizliği, paklık
- Nezaket: Naziklik, zariflik, incelik
- Neziha: Temiz, titiz insan
- Nezihe: Temiz, pak
- Nice: Ne kadar, ne denli, nasıl, oldukça çok
- Nida: Bağırma, sesle çağırma, haykırma
- Nifa: Menfaat, fayda
- Nigar: Resim, resim gibi güzel
- Nihal: İnce ve düzgün vücutlu, fidan gibi
- Nihan: Gizli, saklanmış, görünmeyen, sır, giz
- Nihle: Allah'ın emaneti
- Nil: Afrika kıtasında bir nehir
- Nilay: Işıklı mavi ve lacivert
- Nilda: "Mucize" cennet kapısındaki meleklerden biridir.
- Nilgün: Mavi renkte, çivit rengi
- Nilhan: Nil havzası hanlarından.
- Nili: Çivit mavisi.
- Nilsu: Su gibi ışıltılı, değerli.
- Nilüfer: Geniş yapraklı, durgun sularda yetişen bir su bitkisi
- Nimet: İyilik, iyi bir yaşantı için gerekli şeyler
- Niran: Nurlar, aydınlıklar, ışıklar – Ateşler – Cehennem
- Nisa: Kadındemektir. Kuran' da bir sure adıdır.
- Nisan: Yılın dördüncü ayı
- Nisanur: Aydınlık kadın
- Nudem: Pişman olma, pişmanlık
- Nupelda: Yeni açılmış tomurcuk
- Nur: Işık, aydınlık
- Nural: Kutsal ışık
- Nuran: Işıklı, nurlu, aydın
- Nuray: Ay ışığı gibi nurlu
- Nurbanu: Aydınlık yüzlü kraliçe, güzel kadın
- Nurcan: Işık canlı, can ışığı
- Nurcihan: Cihan'ın nuru, ışığı. Dünyaya ışık saçan
- Nurçin: Nur toplayan
- Nurdal: Işık saçan dal, ışıklı dal
- Nurdan: Işıktan yapılmış
- Nurdane: Nur yüzlü, nur gibi güzel.
- Nurdoğan: Işık gibi güzel doğmuş olan ışık gibi doğan, doğan ışık
- Nurefşan: Aydınlık veren, ortalığı ışık içinde bırakan. Nur ve efşan kelimelerinden birleşik isim
- Nurel: Aydınlık el, ışık el
- Nurfer: Aydınlık, parlak, ışık, gözün aydınlık kısmı
- Nurgör: Işık gör
- Nurgül: Işıklı gül, gül gibi güzel ve aydınlık
- Nurgün: Nurlu gün, günün ve bütün hayatın nurlu parlak olması
- Nurhal: Işıklı hal, aydınlık durum
- Nurhan: Aydın hükümdar
- Nurhayat: Aydınlık, parlak, hayat
- Nurışık: Pırıl pırıl parlayan ışık, aydınlık ışık
- Nuriye: Işıklı, ışıktan gelme
- Nurkan: Kanı ışıklı olan
- Nurmelek: Melek gibi saf ve temiz güzel
- Nurol: Işık saç, ışık ol, nur gibi, gökkuşağı gibi güzel ol
- Nuröz: Işıklı öz, aydınlık öz, özü kendisi aydınlık kimse
- Nurperi: Işıktan yapılmış ve peri kadar güzel; güzel ışıklı peri
- Nursaç: Işık dağıt, ışık saç
- Nursan: Işık veren ad, ışık saçan san, ışıklı san, ışıktan yapılmış ad
- Nurseda: Aydınlık ses
- Nursel: Sel gibi ışık
- Nurseli: Işık seli
- Nursema: Aydınlık gökyüzü
- Nursen: Işık gibi nurlu
- Nursena: Nur ve Sena isimlerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir
- Nursenem: Nur ve senem isimlerinin birleşimidir
- Nursev: Işığı sev, ışık sev
- Nursevim: Işıklı ve sevimli
- Nursevin: Aydınlık ol ve sevin
- Nursim: Aydınlık ve gümüş gibi parlak
- Nursima: Işıklı, aydınlık yüz
- Nursu: Su gibi aydınlık ve güzel
- Nurşah: Işıldayan hükümdar
- Nurşen: Işık gibi şen ve güler yüzlü
- Nurşin: Tatlı ve lezzetli
- Nurten: Teni ışık gibi beyaz olan
- Nüket: Zarif söz, nükte
- Nükhet: Güzel ve hoş kokulu
- Nükte: Şaka
- Nüzhet: Sevinç, eğlence.
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