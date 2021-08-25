Ne kadar aşı olursak ölümler o kadar azalır

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, salgında en önemli sorunun virüsün mutasyon geçirmesi olduğunu belirtti. Metintaş, "Şu anda her gün 200'e yakın kişiyi Kovid
-19'dan kaybediyoruz. Kaybettiğimiz insanların çoğu ya hiç aşılanmamış ya da aşılarını tamamlamamış kişilerdir. Aşı uygulamalarına ne kadar çok uyum olursa Delta varyantının yol açtığı ölümler o oranda azalacaktır. Aşıya ulaşmak bir şans. Bu şansı değerlendirmek için haydi aşıya" dedi. AA