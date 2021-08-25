O-Ö ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – O-Ö ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Kız bebek bekleyen anne ve babalar isim bulma sürecinde pek çok konuyu araştırıyor. Bebeklerine verecekleri ismin özel ve anlamlı olmasını isteyen ebeveynler aynı zamanda kendi isimleri ile de uyumlu olmasına özen gösteriyor. O-Ö harfi ile başlayan isimlerden koymak isteyen anne babalar ise "O-Ö ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; O-Ö ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesine ulaşabilir, isimleri anlamları ile birlikte görebilirsiniz.
O-Ö HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ
- Oba: Yurt, mesken
- Ocan: Sevilen kişi
- Odil: O tatlı dil
- Ogül: Gül gibi güzel.
- Okşan: Hep sevilen, beğenilen ol
- Okyanus: Ana karaları birbirinden ayıran büyük deniz
- Olca: Savaşta ele geçirilen mal
- Oluş: Olma işi, olma biçimi var oluş
- Orkide: Değerli bir çiçek
- Opal: Değerli bir taş
- Oya: İğne, firkete, tığ, ya da mekikle yapılan, ibrişimden önce dantel oya gibi güzel olan
- Oylum: Derinlik, bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, kıvrım, bukle
- Oysu: İnce akan su, derecik
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- Öbek: Tomurcuk, aynı türden şeylerin oluşturduğu yığın küme
- Öget: İyi, uygun, güzel
- Öğe: Öke
- Öğet: İyi, uygun, güzel
- Öğün: Güzelliğinle, herşeyinle, övün, kendini öv
- Ömrüm: Ömür anlamı taşıyan, ömrün sahibi
- Önay: Ay'ın ilk günlerindeki hali, hilal
- Öney: Önde giden, ileri giden, önde olan
- Öngül: (ilk çocuk için) ilk gül, önde gelen gül, önde gelen
- Öniz: (ilk çocuk için) ilk iz, önceki iz
- Ören: Eski yapı ya da kent kalıntısı
- Örengül: Örende yetişen bir tür gül, ak gül, yaban gülü
- Örge: Süs, motif
- Övgül: Övgüye değer, övülmeye değer, övülesi
- Övgünç: Bkz. Öğünç, övünç
- Öykü: Hikaye/ Masal
- Özaltan: Özü kızıl sabah vakti, öz al renkli tan
- Özaltın: Özü altın, altın gibi içsel varlığı olan; halis altın
- Özaydın: Özü aydınlık, içsel varlığı pırıl pırıl
- Özaytan: Özden Ay gibi doğan tan
- Özbal: Hiçbir katkısı olmayan bal, gerçek bal, katkısız bal,bal özü
- Özbil: Özünü bil; ayrıntıyı değil öz" olanı bil, özü bil
- Özbilek: Özünü bilen, öz bilgili
- Özde: Kişinin kendi içinde, özünde, canda olan
- Özden: Kişinin kendi içinden, özünden, candan olan
- Özder: Kısa, öz şeyler
- Özderen: Öz derleyen
- Özdeş: Birbirine benzeyen, eşit nitelikli, özce eş
- Özenay: Ay gibi çok güzel
- Özengül: Özenerek yetiştirilmiş gül özen gülü, istek gülü
- Özenir: Bir şeye özenen bir şeyi titizlikle, özenle yapan, özenen
- Özenmiş: Özenerek yaratmış
- Özge: Başka, özel. El, yabancı.
- Özgönül: Özden ve gönülden
- Özgülay: Özelliği, özgülüğü olan ay; özü, kendisi güle benzeyen ay
- Özgülüm: Benim kendi gülüm
- Özgünel: Benzeri olmayan el, çok güzel el, eli çok güzel olan kimse
- Özil: Özü yabancı olmayan, kendi ilimiz
- Özipek: Özü ipekten
- Özlenen: Özlem duyulan, kavuşma isteği uyandıran görme isteği uyandıran, hasreti çekilen
- Öznil: Nil nehri gibi verimli.
- Öznur: Gerçek ışık, ışığı özlü olan
- Özperi: Peri kadar güzel
- Özpetek: Gerçek petek
- Özpınar: Gerçek pınar, gerçek kaynak
- Özselen: Öz ses, öz bilgi, gerçek bolluk
- Özsu: Besleyici su, bitkilerin dokularında bulunan su
- Özşah: Güçlü kişilik
- Özten: Güzel tenli
- Özüm: Kardeş gibi görülüp, sevilen
- Özün: Hakkıyla kazanılmış ün
- Özveri: Kendinden bir şeyler verme işi, bir amaç uğruna kendi yararından vazgeçme
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