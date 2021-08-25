Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2021-2022 İstanbul, Ankara ve İzmir servis ücretleri ne kadar, kaç TL?

ANKARA SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Ankara'da okul servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 lira, 3-6 kilometre için 2 bin 880 lira, 6-10 kilometre için 3 bin 330 lira, 10-15 kilometre için ise 3 bin 870 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 75 lira alınacak.

İZMİR SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

0-3 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 180 TL, haftanın 3 günü okula gitmesi durumunda 215 TL, haftanın 4 günü okula gitmesi durumunda 260 TL, haftanın 5 günü okula gitmesi durumunda 285 TL.

0-6 kilometre mesafedeki servis ücretleri ise öğrencinin haftanın 2 günü işe gitmesi durumunda aylık 220 TL, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 270 TL, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 320 TL, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 350 TL.

0-10 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 235 TL, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 290 TL, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 340 TL, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 375 TL.

İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul'da okul servis ücretlerinin geçen yılki fiyatlara yüzde 15 zam yapıldığını açıkladı.

Öztürk, şu ifadeleri kullandı;"Allah nasip ederse bu sene yüz yüze eğitim başlarsa uygulayacağımız fiyatlar 0-1 kilometre arası 312 lira, 0-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira, en uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında öğrenciler 748 liraya taşınacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine bu ücretlere artı olarak yüzde 35 oranında hostes bedeli yansıyacak. Bununla birlikte yapılan zamdan kesinlikle memnun değiliz çünkü giderlerimiz yaklaşık yüzde 40'lara kadar arttı. "Öztürk, böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 lira olacağını belirtti. Öztürk, böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 lira olacağını belirtti.