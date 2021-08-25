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Giriş Tarihi: 25.8.2021 11:55

Okullara hizmetli alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir? MEB okullara hizmetli (personel) alımı yapacak!

Okullara hizmetli alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir? MEB okullara hizmetli personel alımı yapacak!

Okullara hizmetli alımı başvuru sürecine ilişkin detaylar araştırma konusu haline geldi. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB bünyesine istihdam edilecek 5 bin 872 kişilik personel alımı açıklamasında bulunmuştu. Bu noktada ise “Okullara hizmetli alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları belli oldu mu?” soruları yanıt aramaya başladı. Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık.” İfadeleri kullanılmıştı. Peki, Okullara hizmetli alımı ne zaman yapılacak? İşte MEB personel alımı başvuru şartları ve tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere yapılacak olan alımlara ilişkin son dönemde okullara hizmetli alımı başvuru sürecine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda binlerce kişi "Okullara hizmetli alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır." İfadelerini kullanmıştı. İşte okullara hizmetli alımı 2021 şartları, başvuru tarihleri ve detaylar...

MEB 5 bin 872 personel alımı müjdesi! 2021 MEB Aşçı ve yardımcı destek personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

MEB BÜNYESİNE TAM 5 BİN 872 PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmeleri için 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacak. Yüz yüze eğitim öncesinde tüm okul ve kurumlarda insan kaynakları ve alt yapıya dair çalışmalar yapıldığını, varsa eksikliklerin giderildiğini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: "Bakanlık olarak tüm önlemlerimizi alıp 6 Eylül'de tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitime başlayacağız. Tüm illerimizle koordineli bir şekilde gerekli önlemleri aldığımız gibi il ve ilçelerimize finansman desteklerimizi de gönderdik. Bu süreçte özellikle pansiyonlarımızın personel ihtiyacı ön plana çıkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi.

Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitimin kalitesini artırmak için sağladığı destekler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Pansiyonlarda kalan tüm öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim almaları ile sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. 6 Eylül itibarıyla tüm hazırlıkları tamamlamış olarak tüm okullarımızda yüz yüze eğitime başlayacağız inşallah."

İŞKUR TYP personel alımları başladı! 2019 İŞKUR TYP başvuruları ne zaman yapılacak?BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

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Okullara hizmetli alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir? MEB okullara hizmetli (personel) alımı yapacak!
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