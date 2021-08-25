Ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarını darp ettiler

Mersin'in Mezitli ilçesinde özel bir hastanede hayatını kaybeden korona virüs (Covid-19) hastasının yakınları 3 sağlık çalışanını darp etti. Sağlık görevlileri ayakta tedavi edilirken olay güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yaşanan olayın kamera görüntülerinde, önce sağlık çalışanlarını hastane önünde darp eden şahıslar, ardından kendilerinden kurtulup, kaçmaya çalışan sağlıkçıları kovalıyor.



Mezitli ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören H.Ç., akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Haberi alarak hastaneye gelen H.Ç.'nin yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Sağlık çalışanları ile tartışmaya başlayan H.Ç.'nin yakınları, ölmesinden sorumlu tuttukları doktor Ö.D., başhemşire Ü.Ü. ile hemşire M.K.'yi darp etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, hastaneden ayrılan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Darp raporu alan sağlık çalışanları, polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi oldu.

Sağlık çalışanlarını darp etme anları ise hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, hastane girişinde sağlık çalışanlarını darp eden şahısları, çevredekiler müdahale etmeye çalışıyor. Saldırganlar, olay yerinden hastanenin arka tarafına doğru kaçmaya çalışan sağlıkçıları, kovalıyor.