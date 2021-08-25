Otomobil TIR’ın altına girdi: 2 ölü

İstanbul istikametine seyreden Yakup İyiçiftçi idaresindeki otomobil, Köroğlu Park mevkisinde önünde ilerleyen Mehmet G. Yönetimindeki TIR'a çarparak dorsenin altında sıkıştı.

Dorsesenin arkasından gelen gürültü ve aracın sarsıldığını fark eden TIR şoförü, aracını emniyet şeridine çekerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık personeli, otomobilin sürücüsü ile yanındaki Ramazan Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan İyiçiftçi ve Yıldız'ın cenazeleri, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.