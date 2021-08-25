P ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – P ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

"P ile Başlayan Kız Bebek İsimleri" için araştırmalar, anne baba adaylarının gündeminde yer alıyor. Pek çok ebeveyn için bebek beklenilen dönemde en eğlenceli kısım isim bulma süreci oluyor. Kimi anne babalar geleneksel isimler seçerken kimileri ise modern çağa uygun ve popüler isimler arasından tercih yapıyorlar. Peki; P ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir? Bu başlık altından; P ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi ile anlamlarına ulaşabilirsiniz.
P HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ
- Pakize: Temiz, lekesiz, halis, saf
- Pamira: Orta Asya'da bir yayla adı
- Papatya: Bir kır çiçeği; sarı ve beyaz
- Parla: (Parla-maktan buyruk) ışık saç, tutuşup alev çıkar
- Parlar: Işıldar, ışık saçan
- Pekşen: Çok neşeli, çok sevinçli
- Pera: Beyoğlu'nun eski adı.
- Peçen: Çayır, çimen
- Peköz: Sağlam öz, özü sağlam kimse
- Pelin: Sağlık için kullanılan bitki, pelin otu
- Pelinsu: Pelin + Su isimlerinin birleşimi
- Pelit: Meşe ağacı ve yemişi
- Pelşin: Yeşil yaprak
- Pembe: Kırmızı beyaz renklerin karışımı
- Peren: Yaprakları gri yeşil ve tüylü, çoban yastığı da denilen bir bitki
- Peri: Düşsel bir varlık, bir tür enerji varlığı
- Perihan: Periler perisi, çok güzel
- Perin: Gönül tokluğu
- Perisu: Peri kadar güzel ve su kadar saf olan
- Perizat: Peri çocuğu, çok çok güzel
- Perran: Uçan, uçucu
- Pervin: Ülker yıldız takımı (Süreyya)
- Petek: Arıların ballarını biriktirdiği balmumu altıgen kutucuklar
- Peyker: Yüz, sima
- Pınar: Su kaynağı, göze
- Pırıl: pırıl pırıl ikilemesinin tekil hali, ışıl
- Pırıltı: Işık yansıması
- Pinhan: Gizli, saklı
- Piraye: Süs, bezek
- Polen: Çiçek tozu
- Pürçek: Bitkilerin saçaklı kökü ya da püskülleri; şakaklardan sarkan saç, zülüf, perçem
- Püren: Bir çeşit çalı, meşe filizi
- Pürlen: Nur İçinde
- Püsen: İnce ince yağan yağmur.
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