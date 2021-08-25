Para için adam öldürdü! Katil zanlısı tutuklandı!

Ataşehir'de 23 Ağustos günü saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda 23 yaşındaki M.B.K., bir kıraathanede oturan 51 yaşındaki Hasan Toka'yı iddialara göre 3 kurşunla başından vurdu. Silah sesleri üzerine olay yerine ulaşan polislerden kaçmaya çalışan katil zanlısı M.B.K., yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısının üzerinde silah ele geçirilirken hastaneye kaldırılan Hasan Toka ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan şüpheli M.B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli adam, savcılık işlemlerinden sonra 'Kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

'BENİ TANIMAMAZLIKTAN GELİNCE DAYANAMADIM'

Hakimlikteki sorgusunda şüpheli M.B.K., maktulün kendisinden 2500 lira borç aldığını ve ödemediğini belirterek 'Olay gününden önce bana oranım adresini vererek parayı orada vereceğini söylemişti. Ancak parayı vermediği gibi anneme, kardeşime ve nişanlıma küfürler etti. Olay günü yanına gittiğimde beni tanımamazlıktan gelince ben de dayanamayarak ateş ettim' diyerek yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlikteki sorgusunun ardından şüpheli M.B.K., 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.