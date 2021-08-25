POMEM sonuçları açıklandı mı, mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için gözler PA’da!

POMEM sonuçları şu an itibariyle binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Toplamda 8 bin polis alımının yapılacağı alımlarda sıra sözlü mülakat sonuçlarına çevrildi. 27. Dönem adı altında gerçekleşecek olan POMEM sözlü mülakatları için duyuru PA.edu.tr üzerinden yapılacak. Mülakat sonuçlarının Ağustos ayının son haftası açıklanması öngörülürken sorgulamalar hız kazanıyor. Peki Peki POMEM sonuçları açıklandı mı, mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı…