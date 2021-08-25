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Giriş Tarihi: 25.8.2021 08:24

POMEM sonuçları açıklandı mı, mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için gözler PA’da!

POMEM sonuçları açıklandı mı, mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için gözler PA’da!

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak olan polis alımlarına ilişkin olarak POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. 15 Şubat 2021'de gerçekleşen sınavların ardından Polis Akademisi Başkanlığı'ndan sözü mülakat sonuçları açıklaması bekleniyor. 27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday asıl olarak alınacak olup gözler sonuçların açıklanma tarihine ilişti. Peki POMEM sonuçları açıklandı mı, mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve konuya dair tüm bilgiler…

POMEM sonuçları şu an itibariyle binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Toplamda 8 bin polis alımının yapılacağı alımlarda sıra sözlü mülakat sonuçlarına çevrildi. 27. Dönem adı altında gerçekleşecek olan POMEM sözlü mülakatları için duyuru PA.edu.tr üzerinden yapılacak. Mülakat sonuçlarının Ağustos ayının son haftası açıklanması öngörülürken sorgulamalar hız kazanıyor. Peki Peki POMEM sonuçları açıklandı mı, mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı…

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçen sene baz alınırsa mülakat sonuçlarının Ağustos ayının son haftası açıklanması öngörülüyor. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI SORGULAMA

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

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POMEM sonuçları açıklandı mı, mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için gözler PA’da!
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