POMEM sonuçları açıklandı mı, mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için gözler PA’da!

POMEM sonuçları şu an itibariyle binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Toplamda 8 bin polis alımının yapılacağı alımlarda sıra sözlü mülakat sonuçlarına çevrildi. 27. Dönem adı altında gerçekleşecek olan POMEM sözlü mülakatları için duyuru PA.edu.tr üzerinden yapılacak. Mülakat sonuçlarının Ağustos ayının son haftası açıklanması öngörülürken sorgulamalar hız kazanıyor. Peki Peki POMEM sonuçları açıklandı mı, mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı…
POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçen sene baz alınırsa mülakat sonuçlarının Ağustos ayının son haftası açıklanması öngörülüyor. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.