Ş ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – Ş ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

"Ş ile Başlayan Kız Bebek İsimleri" için araştırmalar, anne baba adaylarının gündeminde yer alıyor. Pek çok ebeveyn için bebek beklenilen dönemde en eğlenceli kısım isim bulma süreci oluyor. Kimi anne babalar geleneksel isimler seçerken kimileri ise modern çağa uygun ve popüler isimler arasından tercih yapıyorlar. Peki; Ş ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir? Bu başlık altından; Ş ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi ile anlamlarına ulaşabilirsiniz.
Ş HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ
- Şadan: Neşeli, sevinçli
- Şadiye: Sevinç, neşe, mutluluk
- Şaduman: Sevinçli, neşeli, memnun
- Şahika: Yüksek, yüce, dağın zirvesi
- Şahizar: Zar etmekten gelir. Ağlayan, dert çeken, içli anlamındadır.
- Şahnaz: Nazlı, çok naz yapan
- Şahsene: Kızların en güzeli
- Şahsenem: Güzel kadınların en güzeli, şaheser
- Şahver: Büyük inci
- Şakire: Şükreden, durumundan memnun olan kimse
- Şara: İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, aralık, boşluk
- Şaziye: bk. Şadiye: Mutlulukla ilgili olan
- Şebnem: Çiğ, gece nemi, jale
- Şefika: Şefkatli, acıması, esirgemesi bol olan
- Şehbal: Kuşkanadının en uzun tüyü
- Şehime: Akıllı, kurnaz
- Şehnaz: Doğu müziğinde bir makam / Çoknazlı
- Şehrazat: 1001 gece masallarında bir masal kahramanı kadındır. Kendi kendine yaşayan özgür manasındadır.
- Şeker: Sevimli, cana yakın
- Şehri: Terbiyeli, şehirli, nazik anlamlarındadır. Bir başka anlamı ise aya ait, aylıktır.
- Şelale: Büyük çağlayan, çavlan, akarsuyun yüksekten yere düştüğü bölümü
- Şenay: Mutlu geçen ay
- Şengil: Şen kimse, neşeli kimse, içtenlikli
- Şengül: Neşeli ve gül gibi kimse
- Şengün: Neşeli gün ve güneş gibi kimse
- Şeniz: Sevinçli, mutlu iz
- Şennur: Işık saçan, neşe saçan
- Şensu: Mutlu ve su gibi berrak
- Şenyurt: Neşeli, mutlu yurt
- Şerife: Şerefli, kutsal, temiz kişi
- Şervin: Hayrı seven
- Şermin: Utangaç, mahcup
- Şevval: Hicri takvime göre Ramazan ayından sonra gelen aya verilen addır. Şevval ayının ilk üç günü Ramazan Bayramıdır.
- Şeyda: Sevda nedeni ile aklını yitirmiş; çılgın, deli divane
- Şeyma:1. Çok kıymetli, değerli 2. Vücudunda ben olan
- Şeyma Nur: Şeyma ve Nur kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir
- Şila: Doğuda böğürtlene verilen isim olarak geçen bir sözcüktür. Anlamı tam olarak bilinmiyor. Çizgi film kahramanlarının ismi olarak sık sık karşımıza çıkıyor.
- Şira: Sirius yıldızının Kuran-ı Kerim' de geçen adıdır. Şi'ra-yı Yemen de denir o yıldıza.
- Şifa: İyileşme, kurtulma
- Şilan: Kuşburnu, yaban gülü, dağ gülü
- Şimal: Kuzey yönü
- Şirin: Cana yakın, sevimli
- Şule: Alev, ateş alevi
- Şura: Konsey, danışma meclisi, kurul
- Şuara: Kuran-ı Kerim' de bir sure ismi; "şairler" manasında
- Şüheda: Şehitler
- Şükran: İyilik bilme, minnettarlık
- Şükriye: Görülen iyiliğe karşı şükretmek, hoşnut olmak
- Şükufe: Açmamış çiçek, tomurcuk.
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