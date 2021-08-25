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Giriş Tarihi: 25.8.2021 14:36 Son Güncelleme: 25.8.2021 14:44

Sevdiği kızı evlendirmek isteyince aracı yakıldı! Yakan kişi eski sevgili çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sevdiği kızı evlendirmek isteyince aracı yakıldı! Yakan kişi eski sevgili çıktı

İstanbul’da 19 yaşında bir genç; sevdiği kızın babası kızını başkasıyla evlendirmek isteyince arkadaşlarıyla intikam planı yaptı. Sinem E.’nin babası Ali E.’nin arabasını kundaklayan üç arkadaş yakalandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Olay 21 Ağustos Cumartesi gecesi saat 03.30 sıralarında İstanbul Sultangazi'de meydana geldi. Ali E.'ye ait olan park halindeki araç kundaklandı. Alevler mahalle sakinleri tarafından söndürüldü. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yüzlerinde maske ve başlarında kapüşon olan üç şüphelinin olay yeri yakınlarındaki bir binanın bodrum katından çıktıkları tespit edildi. Şüphelilerin kimlikleri belirlendi.



İNTİKAM PLANI YAPTILAR VE...

Gözaltına alınan Okan E. (19), Murat K. (18) ve 17 yaşındaki R.E.'nin ve olayın, herhangi bir terör örgütü ile bağlantılı olmadığı saptandı. İddialara göre; gözaltına alınan Okan E. eski kız arkadaşı Sinem E.'nin babasının kızını bir başkasıyla evlendirmek istediğini öğrendi.

Sinem E.'nin babasından intikam almak isteyen Okan E. arkadaşlarıyla birlikte plan yaptı ve Sinem E.'nin babası Ali E.'nin aracını yakmaya karar verdi. Üç arkadaş olayı gerçekleştirdi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Başkasıyla evlendirmek isteyince sevdiği kızın babasının aracını böyle yaktı

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Sevdiği kızı evlendirmek isteyince aracı yakıldı! Yakan kişi eski sevgili çıktı
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