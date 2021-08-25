Sevdiği kızı evlendirmek isteyince aracı yakıldı! Yakan kişi eski sevgili çıktı





İNTİKAM PLANI YAPTILAR VE...



Gözaltına alınan Okan E. (19), Murat K. (18) ve 17 yaşındaki R.E.'nin ve olayın, herhangi bir terör örgütü ile bağlantılı olmadığı saptandı. İddialara göre; gözaltına alınan Okan E. eski kız arkadaşı Sinem E.'nin babasının kızını bir başkasıyla evlendirmek istediğini öğrendi.