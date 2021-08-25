Sevdiği kızı evlendirmek isteyince aracı yakıldı! Yakan kişi eski sevgili çıktı

Olay 21 Ağustos Cumartesi gecesi saat 03.30 sıralarında İstanbul Sultangazi'de meydana geldi. Ali E.'ye ait olan park halindeki araç kundaklandı. Alevler mahalle sakinleri tarafından söndürüldü. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yüzlerinde maske ve başlarında kapüşon olan üç şüphelinin olay yeri yakınlarındaki bir binanın bodrum katından çıktıkları tespit edildi. Şüphelilerin kimlikleri belirlendi.
İNTİKAM PLANI YAPTILAR VE...
Gözaltına alınan Okan E. (19), Murat K. (18) ve 17 yaşındaki R.E.'nin ve olayın, herhangi bir terör örgütü ile bağlantılı olmadığı saptandı. İddialara göre; gözaltına alınan Okan E. eski kız arkadaşı Sinem E.'nin babasının kızını bir başkasıyla evlendirmek istediğini öğrendi.
Sinem E.'nin babasından intikam almak isteyen Okan E. arkadaşlarıyla birlikte plan yaptı ve Sinem E.'nin babası Ali E.'nin aracını yakmaya karar verdi. Üç arkadaş olayı gerçekleştirdi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
Başkasıyla evlendirmek isteyince sevdiği kızın babasının aracını böyle yaktı