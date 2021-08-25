Son dakika: Alaçatı’daki cinayette yeni gelişme! Alpay Kalyon kalbinden bıçaklanmıştı

Son dakika haberleri... Olay, 21 Eylül Cumartesi gecesi saat 00.40 sıralarında Alaçatı Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Oto seramik ve boya koruma işiyle uğraşan bir kız çocuğu babası Alpay Kalyon (33) eski eşi Sırma Akman ve iki arkadaşıyla eğlenmek için gece kulübüne gitti. Kulüpten çıkışta bir kadının darp edildiğini gören Kalyon ile arkadaşı Yiğit Lavaşçı olaya müdahale etti. Kadını darp eden kişi ile Kalyon ve Lavaşçı arasında kavga çıktı. Bunu gören yan mekandaki valeler ve çalışanlar da 'Mekanın önünde kavga edemezsiniz' diyerek olaya dahil oldu.