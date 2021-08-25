Son dakika: Alaçatı’daki cinayette yeni gelişme! Alpay Kalyon kalbinden bıçaklanmıştı

Son dakika haberleri... Olay, 21 Eylül Cumartesi gecesi saat 00.40 sıralarında Alaçatı Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Oto seramik ve boya koruma işiyle uğraşan bir kız çocuğu babası Alpay Kalyon (33) eski eşi Sırma Akman ve iki arkadaşıyla eğlenmek için gece kulübüne gitti. Kulüpten çıkışta bir kadının darp edildiğini gören Kalyon ile arkadaşı Yiğit Lavaşçı olaya müdahale etti. Kadını darp eden kişi ile Kalyon ve Lavaşçı arasında kavga çıktı. Bunu gören yan mekandaki valeler ve çalışanlar da 'Mekanın önünde kavga edemezsiniz' diyerek olaya dahil oldu.
İÇERİDEN İKİ BIÇAK ALDI
Alpay Kalyon, valeler Faruk Baştosun (28) ile Maşallah Türkmen'i (32) darp etti. Bunun üzerine içeriden iki adet bıçak alan Baştosun, Türkmen ile boğuşan Kalyon'u önce tekmeledi sonra da kalbinden bıçakladı. Talihsiz adam kalbine aldığı bıçak darbesiyle saniyeler içinde yere yığıldı. Alpay Kalyon hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bu anlar saniye saniye bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla katil zanlısı Faruk Baştosun (28), Maşallah Türkmen (32), Oğuzhan Gedik, Hüseyin Naymar (28), işletme sahibi Cemil Üngör, mesul müdür Muhlis Aktürk ile O.S. isimli toplam 7 kişiyi gözaltına alındı.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 kişi serbest kalırken, Faruk Baştosun (28), Maşallah Türkmen (32) ve Hüseyin Naymar (28) adliyeye sevk edildi.
Baştosun ile Türkmen 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.