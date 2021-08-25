Son dakika | Gineli bakanın yeğeni ameliyat sonrası hayatını kaybetmişti: Şüpheli ölümde yeni gelişme

İKİNCİ AMELİYATI DA GEÇİRMİŞ

Yaşanan olayın üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan başlatılan soruşturma titizlikle yürürken soruşturma kapsamında yeni bilgiler de ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Simone Bıchara Abibe 27 Temmuz'da yağ aldırma ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşmayı beklerken bağırsak sorunları yaşadı ve ikinci bir operasyona daha alındı. İşte bu operasyondan sonra sorunlar daha da büyüdü, Abibe 11 Ağustos günü hayatını kaybetti.