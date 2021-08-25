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Giriş Tarihi: 25.8.2021 15:32 Son Güncelleme: 25.8.2021 15:33

Sosyal medyada görüntüleri büyük tepki çekmişti! Emniyet yakaladı

AA
Sosyal medyada görüntüleri büyük tepki çekmişti! Emniyet yakaladı

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yerde yatan köpeği araçla ezdiği iddia edilen şüpheliyi yakaladı.

Ataşehir'de yerde yatan köpeği araçla ezdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ferhatpaşa Mahallesi'nde bir panelvanın köpeği ezme görüntüsünün sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği araç sürücüsü şüpheli A.A.'yı gözaltına aldı.

Şüpheli A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının kullandığı aracın sokakta yatan köpeği ezmesi ve bir süre sonra olay yerinden uzaklaşmasına ait anlar yer alıyor.

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Sosyal medyada görüntüleri büyük tepki çekmişti! Emniyet yakaladı
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