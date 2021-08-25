T ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – T ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

"T ile Başlayan Kız Bebek İsimleri" için araştırmalar, anne baba adaylarının gündeminde yer alıyor. Pek çok ebeveyn için bebek beklenilen dönemde en eğlenceli kısım isim bulma süreci oluyor. Kimi anne babalar geleneksel isimler seçerken kimileri ise modern çağa uygun ve popüler isimler arasından tercih yapıyorlar. Peki; T ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir? Bu başlık altından; T ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi ile anlamlarına ulaşabilirsiniz.
T HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ
- Taçlan: Taç takılması, baş tacı edilmesi manasındadır.
- Taçmin: Kraliçe
- Talya: 1. Doğanın uyanışı, baharın müjdesi 2. Mitolojide doğanın ve hayvanların koruyucusu olan tanrıça
- Tamay: Dolunay, en parlak ay, çok güzel
- Tandan: Şafakta doğan
- Tanegül: Gül tanesi
- Tanelgin: Tan vakti yurdundan uzak düşmüş kimse
- Tanem: Tek olan, Benim Tanem, birtanem
- Tangöze: Sabah aydınlığı ve kaynak
- Tangül: Şafakta açan gül
- Tangüner: Sabah aydınlığı alacakaranlık
- Tansel: Aydınlığa ait, sabahla ilgili
- Tansu: Şafakta parlayan su
- Tanyel: Şafak rüzgârı
- Tanseli: Şafak vakti gelen sel
- Tansuğ/Tansu:Şafağın aydınlattığı su gibi parlak ve temiz olan.
- Tanyeli: Şafak vakti esen rüzgâr
- Tanyeri: Şafağın başladığı yer
- Tanyıldız: Güneş doğmadan önceki alaca karanlıkta ışıyan yıldız, sabah yıldızı
- Teksin: Bir tanesin, eşin benzerin yok
- Tennur: Güzel tenli, parlak tenli; güzel
- Tenzile: İndirilen, azar azar indirme (Kur'an'ın)
- Tesnim: Cennet Suyu, Cennet Irmaklarından Biri, Hoş İçimli Su
- Tevhide: Bir araya getirmek
- Tezay: Çabuk giden ay
- Tezkan: Sıcakkanlı, hemen davranan
- Tılsım: Doğaüstü güç
- Tilbe: Derviş; gezgin ozan
- Togay: Dere kıyılarındaki sık çalılık, tokay, dolunay
- Toköz: Gözü gönlü tok
- Tomris: İskit kraliçesi, kahraman kadın
- Tomur: Bitkinin çiçek ya da yaprak verecek duruma gelmiş filizi, tomurcuk
- Tomurcuk: Çiçek verecek olan gonca
- Tuana: Cennet bahçesine düşen yağmur damlası
- Tuba: Cennette olduğu söylenen ağaç
- Tuğba: Cennette var olduğuna inanılan ağaç
- Tuğçe: Küçük tuğ; cennetteki Tuğba ağacının dallarına verilen ad
- Tuğsem: Baş tacı
- Tunay: Ay ışığı, mehtap, aydınlık
- Tusem: Cennette esen ılık rüzgâr
- Tutkun: Gönül vermiş, bağlanmış, çok sevmiş, tutulmuş
- Tutku: Bir şeye karşı duyulan aşırı istek eğilim
- Tümay: Dolunay
- Tutkunay: Çok seven ve Ay gibi güzel olan
- Tülay: Şeffaf ve parlayan, güzel
- Tülin: Ayna; ayın çevresindeki ışık
- Türkan: Kraliçe; güzel kız
- Türkü: Bir halk müziği türü
- Tüzel: Tüzeye uygun, tüze ile ilgili
-