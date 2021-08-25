Torbacılara operasyon

Mersin ve Antalya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Mersin kent merkezi ve Tarsus ilçesi ile Antalya'nın Alanya ilçesindeki şüphelilerin adreslerine yapılan baskında, 7 kişi gözaltına alındı. Özel harekat polisleri ve narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda, 260 uyuşturucu hap, 106 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, 80 yeşil reçeteye tabi hap, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 kişinin soruşturmasının devam ettiği belirtildi.