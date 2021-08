Trabzonlu şehidin ismi okuduğu okulda yaşatılacak

"GÖSTERİ UÇUŞUNA ŞEHİDİN İSMİ VERİLECEK"

Türk Yıldızları'nın Ortahisar'da yapacağı 4. gösteri uçuşuna 'Şehit Burak Gençcelep Türk Yıldızları Gösteri Uçuşu' ismini koyacaklarını belirten Başkan Genç, "2017 yılından itibaren şehidimiz bizim medarı iftiharımız olan Türk Yıldızımızdı. Biz 2017 yılından itibaren üç defa Türk Yıldızlarımızı, gökyüzündeki gurur kaynaklarımızı Trabzon'umuzda, Ortahisar'ımızda ağırladık. Burada çok güzel gösteriler sundular ve her zaman olduğu gurur kaynağımız oldular. İnşallah Türk Yıldızlarımız bir daha Trabzon'da gösteri uçuşu yapacaklar. O programımıza da Burak Yüzbaşımızın ismini koyacağız. Yani Burak Gençcelep Türk Yıldızları Gösterisi koyacağız. Ve her zaman olduğu gibi, her mekânda olduğu gibi şehidimizin ismini yaşatmaya devam edeceğiz. Bu programa teşrif eden herkesi saygıyla selâmlarken şehidimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli ailesine, Bulak halkımıza da bir kez daha sabırlar diliyorum." diye konuştu.

"KALBİMİZDE YAŞATACAĞIZ"

Konuşmasında şehitlerin aziz hatıralarının hep yaşatılacağını belirten Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, "Bugün burada şehidimizin ismini bu okulumuza vererek yaşatacağımız gibi kalbimizde de ilelebet yaşatacağız." dedi.

"ŞEHİTLERİMİZ BU ÜLKENİN ASIL SAHİPLERİDİR"

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ise, "Şehitlerimiz bu ülkenin asıl sahipleridir. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama bizim yüreğimizde aynı oranda yandı. Şehidimizin bir kez daha Yüce Rabbimden rahmet ve minnet dilerken, çok değerli ailesine de bir kez daha sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.

"OĞLUMU UNUTMAYANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Şehit Yüzbaşı Burak Gençcelep'in babası Mehmet Gençcelep ise, "Oğlumun okuduğu okula ismi verilmesi bizleri çok duygulandırdı. Oğlumun unutulmaması ve okuduğu okulda isminin yaşatılmasından dolayı Devletimize, sevenlerine ve herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." dedi.