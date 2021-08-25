Trabzonlu şehidin ismi okuduğu okulda yaşatılacak

Türk Yıldızları gösteri timinde görev yaparken eğitim uçuşu sırasında uçağı kaza kırıma uğrayarak şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in adı Ortahisar ilçesine bağlı Bulak Mahallesinde okuduğu okulda yaşayacak. Bulak Mahallesi'nde bulunan Bulak İlkokulu ve Ortaokulunun adı Şehit Burak Gençcelep Ortaokulu ve Şehit Burak Gençcelep İlkokulu olarak değiştirildi.
İsim değişikliği için düzenlenen törene şehidin eşi Nurcan Gençcelep, çocukları Kayra ve Kağan Gençcelep, babası Mehmet Gençcelep, annesi Nuray Gençcelep ile AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Ortahisar belediye başkanı Av. Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Süleyman Adıgüzel ve mahalle halkı katıldı.
Tören sırasında şehidin babası Mehmet Gençcelep, annesi Nuray Gençcelep ile eşi Nurcan Gençcelep göz yaşlarına hakim olamadı. Ortahisar Belediye Başkanı Genç, şehidin çocukları ve ailesiyle bir süre sohbet etti.
"ÇOCUKLAR PİLOT OLMAK İSTİYOR"
İsim değişikliği için düzenlenen törende konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şehit Burak Gençcelep'in kaza sırasında sivillere zarar vermemek için kendi canını fedâ ettiğine vurgu yaparak şöyle konuştu:
"Hakikaten çok üzüntülü günler geçiriyoruz. Ama bizim en büyük varlığımız olan, Türk milletini ilelebet ayakta tutan şehitlerimizi anmak, onların isimlerini yaşatmak, onları kalbimizde sürekli olduğu gibi kurumlarımızda da isimlerini yaşatmak yüreklerimize su serpiyor. Burak'ımız Yüce Allah'ın Bakara Suresi 154. Ayetinde ifade ettiği gibi "Allah yolunda öldürülenler için "ölüler" demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz." Siz ölü zannedersiniz ama onlar ölü değildirler, onlar diridirler ama siz onları göremezsiniz. Ama onlar aramızda. Çünkü o peygamberlik makamından sonra yine Cenab-ı Allah'ın ayetiyle sabit olduğu üzere şehitlik makamı gelir. Cenab-ı Allah bizi cennetinde buluştursun inşallah. Tüm şehitlerimize olduğu gibi çok üzüldük ama o vazifesindeki kahramanlığını şehadete ererken de ortaya koyan bir şehidimiz. Yani kazanın olduğu sırada sivillere zarar vermemek adına elinden gelen bütün gayreti ortaya koyarak belki birçok canın daha yaşamasını temin etti, kendi canını feda ederken. Onun için bütün şehitlerimiz çok çok kıymetli. Rahmetle, şükranla ve minnetle anıyoruz. Ve bugün doğduğu mahallenin okulunda onun isminin yaşatılması, onun örneklik teşkil etmesi için de çok çok daha anlamlı. Buradaki çocuklarımızla da sohbet ettim. Onların da hepsi şu andan itibaren pilot olmaya karar vermişler. Onun için şehidimizin adının bu okulda yaşatılması güzel anlamlar ifade ettiği gibi güzel bir örneklik de teşkil edecek."
"GÖSTERİ UÇUŞUNA ŞEHİDİN İSMİ VERİLECEK"
Türk Yıldızları'nın Ortahisar'da yapacağı 4. gösteri uçuşuna 'Şehit Burak Gençcelep Türk Yıldızları Gösteri Uçuşu' ismini koyacaklarını belirten Başkan Genç, "2017 yılından itibaren şehidimiz bizim medarı iftiharımız olan Türk Yıldızımızdı. Biz 2017 yılından itibaren üç defa Türk Yıldızlarımızı, gökyüzündeki gurur kaynaklarımızı Trabzon'umuzda, Ortahisar'ımızda ağırladık. Burada çok güzel gösteriler sundular ve her zaman olduğu gurur kaynağımız oldular. İnşallah Türk Yıldızlarımız bir daha Trabzon'da gösteri uçuşu yapacaklar. O programımıza da Burak Yüzbaşımızın ismini koyacağız. Yani Burak Gençcelep Türk Yıldızları Gösterisi koyacağız. Ve her zaman olduğu gibi, her mekânda olduğu gibi şehidimizin ismini yaşatmaya devam edeceğiz. Bu programa teşrif eden herkesi saygıyla selâmlarken şehidimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli ailesine, Bulak halkımıza da bir kez daha sabırlar diliyorum." diye konuştu.
"KALBİMİZDE YAŞATACAĞIZ"
Konuşmasında şehitlerin aziz hatıralarının hep yaşatılacağını belirten Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, "Bugün burada şehidimizin ismini bu okulumuza vererek yaşatacağımız gibi kalbimizde de ilelebet yaşatacağız." dedi.
"ŞEHİTLERİMİZ BU ÜLKENİN ASIL SAHİPLERİDİR"
AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ise, "Şehitlerimiz bu ülkenin asıl sahipleridir. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama bizim yüreğimizde aynı oranda yandı. Şehidimizin bir kez daha Yüce Rabbimden rahmet ve minnet dilerken, çok değerli ailesine de bir kez daha sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.
"OĞLUMU UNUTMAYANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN"
Şehit Yüzbaşı Burak Gençcelep'in babası Mehmet Gençcelep ise, "Oğlumun okuduğu okula ismi verilmesi bizleri çok duygulandırdı. Oğlumun unutulmaması ve okuduğu okulda isminin yaşatılmasından dolayı Devletimize, sevenlerine ve herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." dedi.