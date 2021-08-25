Tunceli’de 1’inci Dünya Savaşından kalma top parçaları bulundu

Bulunan parçaların iki tabla bir de namlu kısmı olduğunu söyleyen Öncel, "Öncesinden bölgeye gittik almaya çalıştık. Ancak ulaşım oldukça zordu. Araçla ya da başka bir şekilde almaya imkanımız yoktu. O yüzden valimizin talimatlarıyla askerimizin de desteğiyle helikopterle almak zorunda kaldık" diye konuştu.