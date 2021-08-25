Tunceli’de 1’inci Dünya Savaşından kalma top parçaları bulundu

Vali Özkan'ın talimatıyla parçalar, askeri helikopterlerle alınarak Tunceli Kent Müzesi'ne getirildi. Burada bakım ve restorasyonu yapılacak olan parçalar sergilerde kullanılacak.
Tunceli Kent Müzesi Müdürü Kenan Öncel, genç bir müze olmalarına rağmen önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Son olarak Pülümür ilçesinde, halkın bu bölgede 1. Dünya Savaşından kalma araç gereçlerin olduğunu söylemesi üzerine güvenlik güçlerinin yardımıyla kırsal bir kesimde çalışma yapıldığını belirten Öncel, "Bulunan 1'inci Dünya Savaşından kalan kalıntıların, bu bölgede Rusları bölge halkının durdurduğunu gösteriyor. Müzemizin arşivinde yerini alacak. Gerekli bakımları, restorasyonları yapıldıktan sonra bakanlığımızın sergilerinde yerini alacaktır" dedi.
Bulunan parçaların iki tabla bir de namlu kısmı olduğunu söyleyen Öncel, "Öncesinden bölgeye gittik almaya çalıştık. Ancak ulaşım oldukça zordu. Araçla ya da başka bir şekilde almaya imkanımız yoktu. O yüzden valimizin talimatlarıyla askerimizin de desteğiyle helikopterle almak zorunda kaldık" diye konuştu.