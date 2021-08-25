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Giriş Tarihi: 25.8.2021 17:05

Tunceli’de 1’inci Dünya Savaşından kalma top parçaları bulundu

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de 1’inci Dünya Savaşından kalma top parçaları bulundu

Tunceli’de 1’inci Dünya Savaşından kalma top parçaları bulundu. Bulunan parçalar Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan’ın talimatıyla askeri helikopterle taşınarak kent müzesine getirildi. Parçaları, bakım-onarım ve restorasyon çalışmalarının ardından sergilerde kullanılacak.

Tunceli'nin Pülümür İlçesi Kızılmescit bölgesinde 1'inci Dünya Savaşından kalma top parçaları olduğu bilgisi üzerine müze yetkilileri harekete geçti. Kırsal kesimde bulunan parçaların araçla alınamaması üzerine durum Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'a aktarıldı.

Vali Özkan'ın talimatıyla parçalar, askeri helikopterlerle alınarak Tunceli Kent Müzesi'ne getirildi. Burada bakım ve restorasyonu yapılacak olan parçalar sergilerde kullanılacak.

Tunceli Kent Müzesi Müdürü Kenan Öncel, genç bir müze olmalarına rağmen önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Son olarak Pülümür ilçesinde, halkın bu bölgede 1. Dünya Savaşından kalma araç gereçlerin olduğunu söylemesi üzerine güvenlik güçlerinin yardımıyla kırsal bir kesimde çalışma yapıldığını belirten Öncel, "Bulunan 1'inci Dünya Savaşından kalan kalıntıların, bu bölgede Rusları bölge halkının durdurduğunu gösteriyor. Müzemizin arşivinde yerini alacak. Gerekli bakımları, restorasyonları yapıldıktan sonra bakanlığımızın sergilerinde yerini alacaktır" dedi.

Bulunan parçaların iki tabla bir de namlu kısmı olduğunu söyleyen Öncel, "Öncesinden bölgeye gittik almaya çalıştık. Ancak ulaşım oldukça zordu. Araçla ya da başka bir şekilde almaya imkanımız yoktu. O yüzden valimizin talimatlarıyla askerimizin de desteğiyle helikopterle almak zorunda kaldık" diye konuştu.

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Tunceli’de 1’inci Dünya Savaşından kalma top parçaları bulundu
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