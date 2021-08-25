U ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi – U ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Anne ve baba adayları bebeklerinin cinsiyetini öğrendikten sonra isim arayışına girerler. Bu bağlamda; ebeveynler en kapsamlı isim önerilerini ya çevrelerinden ya da internet üzerinden öğrenirler. Bebeklerinin özel ve anlamlı bir isme sahip olmasını istediklerinden ötürü özellikle U harfi ile başlayan isimlerden koymak isteyen anne babalar " U ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?" sorusuna da yanıt arıyor. İşte U İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi
U İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ
- Ubeydullah: Allah'ın kulu, kölesi
- Ufuk: Yerle göğün birleştiği nokta
- Uğur: İyilik, şans getiren
- Uğuray: Uğurlu, kutlu ay
- Uğurtan: Uğur getiren şafak vakti
- Ugan: Yüce, güçlü, kuvvetli
- Uğural: Uğur sahibi ol
- Uğuralp: Uğurlu yiğit
- Uğurcan: Uğur getiren, uğurlu kimse
- Uğurel: Uğurlu el, uğurlu kimse
- Ulaç: Bağlayan, bağlayıcı, sınır
- Ulaş: Amacına, hedefin erişme
- Ulus: Millet
- Ulusal: Ulusla ilgili, ulusun malı, ulusa değgin
- Ulu: Yüce, büyük
- Ulualp: Yüce yiğit, ulu yiğit
- Ulubay: Yüce ve zengin kimse
- Uluberk: Sağlam, kuvvetli ve yüce kişi
- Ulubey: Saygın, değerli
- Uluç: Büyük Türk denizcisi
- Uluğ: Büyük, yüksek, gururlu
- Uluğtekin: Yüce şehzade
- Uluhan: Yüce kağan
- Ulusoy: Yüce bir soydan gelen kimse, yüce soylu ya da soy
- Ulutekin: Yüce ve tek; yüce şehzade
- Ulvi: Yüce, yüksek
- Umay: Devlet Kuşu
- Umur: Görgü, tecrübe
- Umut: Beklenti, ümit etme
- Umuralp: Görgülü, bilgili yiğit
- Uras: Saadet, mutluluk
- Urkan: Şehirli bir soydan gelen kimse
- Usluer: Akıllı yiğit
- Utkan: 1. Zafer kazanmış, muzaffer. 2. Şerefli, onurlu soydan gelen.
- Utku: Zafer, başarı, mutlu son
- Uygar: Çağdaş, ileri
- Uygu: Uyum
- Uyar: Uysal
- Uyaralp: İsteğe göre davranan yiğit, uysal yiğit
- Uyguner: Yakışır, yaraşır, yiğit; yararlı, işe yarar kimse
- Uyguralp: Uygur yiğidi
- Uzalp: Becerikli yiğit
- Uzcan: Becerikli kimse
- Uzel: Usta el, becerikli el, işe yatkın el
- Uzer: Becerikli yiğit
- Uzgören: Uzağı gören, geleceği gören
- Uzhan: Becerikli kağan, Oğuzhan
- Uzman: Belli bir işte veya konuda beceri, görüş ve bilgisi olan kimse
- Uzra: Hedef, amaç
- Uztekin: Becerikli ve tek; becerikli şehzade
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