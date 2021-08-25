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Giriş Tarihi: 25.8.2021 14:06

U ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi – U ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

U ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi – U ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Anne ve baba adayı ebeveynler için en önemli şeylerden bir tanesi bebeklerine isim seçtikleri süreçtir. Her anne ve baba, çocuklarının isimlerinin en güzel ve en özel olmasını ister. Bu kapsamda; internet üzerinden konu ile ilgili araştırma yapan ebeveynlerin sayısı da oldukça çoktur. Özellikle erkek çocuk sahibi olacak anne babalar “U ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?” sorusuna yanıt arıyor. Peki; U ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir? İşte U İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi

Anne ve baba adayları bebeklerinin cinsiyetini öğrendikten sonra isim arayışına girerler. Bu bağlamda; ebeveynler en kapsamlı isim önerilerini ya çevrelerinden ya da internet üzerinden öğrenirler. Bebeklerinin özel ve anlamlı bir isme sahip olmasını istediklerinden ötürü özellikle U harfi ile başlayan isimlerden koymak isteyen anne babalar " U ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?" sorusuna da yanıt arıyor. İşte U İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi

U İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

  • Ubeydullah: Allah'ın kulu, kölesi
  • Ufuk: Yerle göğün birleştiği nokta
  • Uğur: İyilik, şans getiren
  • Uğuray: Uğurlu, kutlu ay
  • Uğurtan: Uğur getiren şafak vakti
  • Ugan: Yüce, güçlü, kuvvetli
  • Uğural: Uğur sahibi ol
  • Uğuralp: Uğurlu yiğit
  • Uğurcan: Uğur getiren, uğurlu kimse
  • Uğurel: Uğurlu el, uğurlu kimse
  • Ulaç: Bağlayan, bağlayıcı, sınır
  • Ulaş: Amacına, hedefin erişme
  • Ulus: Millet
  • Ulusal: Ulusla ilgili, ulusun malı, ulusa değgin
  • Ulu: Yüce, büyük
  • Ulualp: Yüce yiğit, ulu yiğit
  • Ulubay: Yüce ve zengin kimse
  • Uluberk: Sağlam, kuvvetli ve yüce kişi
  • Ulubey: Saygın, değerli
  • Uluç: Büyük Türk denizcisi
  • Uluğ: Büyük, yüksek, gururlu
  • Uluğtekin: Yüce şehzade
  • Uluhan: Yüce kağan
  • Ulusoy: Yüce bir soydan gelen kimse, yüce soylu ya da soy
  • Ulutekin: Yüce ve tek; yüce şehzade
  • Ulvi: Yüce, yüksek
  • Umay: Devlet Kuşu
  • Umur: Görgü, tecrübe
  • Umut: Beklenti, ümit etme
  • Umuralp: Görgülü, bilgili yiğit
  • Uras: Saadet, mutluluk
  • Urkan: Şehirli bir soydan gelen kimse
  • Usluer: Akıllı yiğit
  • Utkan: 1. Zafer kazanmış, muzaffer. 2. Şerefli, onurlu soydan gelen.
  • Utku: Zafer, başarı, mutlu son
  • Uygar: Çağdaş, ileri
  • Uygu: Uyum
  • Uyar: Uysal
  • Uyaralp: İsteğe göre davranan yiğit, uysal yiğit
  • Uyguner: Yakışır, yaraşır, yiğit; yararlı, işe yarar kimse
  • Uyguralp: Uygur yiğidi
  • Uzalp: Becerikli yiğit
  • Uzcan: Becerikli kimse
  • Uzel: Usta el, becerikli el, işe yatkın el
  • Uzer: Becerikli yiğit
  • Uzgören: Uzağı gören, geleceği gören
  • Uzhan: Becerikli kağan, Oğuzhan
  • Uzman: Belli bir işte veya konuda beceri, görüş ve bilgisi olan kimse
  • Uzra: Hedef, amaç
  • Uztekin: Becerikli ve tek; becerikli şehzade

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U ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi – U ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?
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