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Giriş Tarihi: 25.8.2021 14:09

Ü ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi – Ü ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Ü ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi – Ü ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Anne ve baba adayı ebeveynler için en önemli şeylerden bir tanesi bebeklerine isim seçtikleri süreçtir. Her anne ve baba, çocuklarının isimlerinin en güzel ve en özel olmasını ister. Bu kapsamda; internet üzerinden konu ile ilgili araştırma yapan ebeveynlerin sayısı da oldukça çoktur. Özellikle erkek çocuk sahibi olacak anne babalar “Ü ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?” sorusuna yanıt arıyor. Peki; Ü ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir? İşte Ü İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi

Anne ve baba adayları bebeklerinin cinsiyetini öğrendikten sonra isim arayışına girerler. Bu bağlamda; ebeveynler en kapsamlı isim önerilerini ya çevrelerinden ya da internet üzerinden öğrenirler. Bebeklerinin özel ve anlamlı bir isme sahip olmasını istediklerinden ötürü özellikle Ü harfi ile başlayan isimlerden koymak isteyen anne babalar " Ü ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?" sorusuna da yanıt arıyor. İşte Ü İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi

Ü İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

  • Ülgener: Yüce, yiğit, sağlam yiğit
  • Ülkümen: Amaç sahibi kişi, ülkücü
  • Ümit: Umut, umma, bekleme
  • Ümitalp: Umutlu yiğit
  • Ümitay: Umutlu ay
  • Ümitcan: Umutlu, hayırlı dost
  • Ümithan: Umut bekleyen hükümdar
  • Ümitkan: Umut bağlanan
  • Ümmet: Toplum, topluluk
  • Ünal: Ün almakla ilgili
  • Ünalp: Ünlü yiğit
  • Ünay: Ünlü ay, ün ve ay
  • Ünsal: Her yana adını duyurma
  • Ünver: Herkesçe tanınma, ünlü olma
  • Üner: Ünlü yiğit
  • Ünsan: Ünlü ve sanlı
  • Ünsay: Tanınıp sayılma
  • Ünsoy: Tanınmış soy, ünlü soy
  • Üntürk: Tanınmış Türk, ünlü Türk
  • Üstünel: Güçlü el, iyi nitelikli el
  • Üstüner: Güçlü yiğit, iyi nitelikli yiğit
  • Üzeyir: Kuran-ı Kerim'de geçen bir isim.

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Ü ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi – Ü ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?
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