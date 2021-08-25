Ü ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi – Ü ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Anne ve baba adayları bebeklerinin cinsiyetini öğrendikten sonra isim arayışına girerler. Bu bağlamda; ebeveynler en kapsamlı isim önerilerini ya çevrelerinden ya da internet üzerinden öğrenirler. Bebeklerinin özel ve anlamlı bir isme sahip olmasını istediklerinden ötürü özellikle Ü harfi ile başlayan isimlerden koymak isteyen anne babalar " Ü ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?" sorusuna da yanıt arıyor. İşte Ü İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi
Ü İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ
- Ülgener: Yüce, yiğit, sağlam yiğit
- Ülkümen: Amaç sahibi kişi, ülkücü
- Ümit: Umut, umma, bekleme
- Ümitalp: Umutlu yiğit
- Ümitay: Umutlu ay
- Ümitcan: Umutlu, hayırlı dost
- Ümithan: Umut bekleyen hükümdar
- Ümitkan: Umut bağlanan
- Ümmet: Toplum, topluluk
- Ünal: Ün almakla ilgili
- Ünalp: Ünlü yiğit
- Ünay: Ünlü ay, ün ve ay
- Ünsal: Her yana adını duyurma
- Ünver: Herkesçe tanınma, ünlü olma
- Üner: Ünlü yiğit
- Ünsan: Ünlü ve sanlı
- Ünsay: Tanınıp sayılma
- Ünsoy: Tanınmış soy, ünlü soy
- Üntürk: Tanınmış Türk, ünlü Türk
- Üstünel: Güçlü el, iyi nitelikli el
- Üstüner: Güçlü yiğit, iyi nitelikli yiğit
- Üzeyir: Kuran-ı Kerim'de geçen bir isim.
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