U ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – U ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

"U ile Başlayan Kız Bebek İsimleri" için araştırmalar, anne baba adaylarının gündeminde yer alıyor. Pek çok ebeveyn için bebek beklenilen dönemde en eğlenceli kısım isim bulma süreci oluyor. Kimi anne babalar geleneksel isimler seçerken kimileri ise modern çağa uygun ve popüler isimler arasından tercih yapıyorlar. Peki; U ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir? Bu başlık altından; U ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi ile anlamlarına ulaşabilirsiniz.
U HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ
- Ubeyde: Köle,kul
- Ula: Birinci, şan şeref sahibi kimse
- Ulca: Savaşta ele geçirilen mal, olca
- Ulcay: Rastlantılarla insanlara iyi ve kötü şeyler hazırladığına inanılan şey
- Ulum: Ulu, yüce olanım
- Ulun:1. Büyük, ulu. 2. Temrensiz ok. 3. Buğday, arpa kökü Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
- Ulviye: Yüce, yüksek, gökle ilgili
- Ufuk:1. Düz arazide ya da açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer. 2. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü. 3. Çevre, dolay Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
- Umay:Umut eden
- Uraz: Şans, talih
- Urçun: Kurumuş iğde dalı
- Uruç: Yukarı çıkma yükselme
- Usare: Özsu
- Usul: Belli bir sonuca erişmek için, belli bir plana göre izlenen yol.
- Usunbike: Hüzünlü Hanım
- Uysal: Yumuşak başlı, uyumlu
- Uzay: Sonsuz boşluk