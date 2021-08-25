Ü ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – Ü ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

"Ü ile Başlayan Kız Bebek İsimleri" için araştırmalar, anne baba adaylarının gündeminde yer alıyor. Pek çok ebeveyn için bebek beklenilen dönemde en eğlenceli kısım isim bulma süreci oluyor. Kimi anne babalar geleneksel isimler seçerken kimileri ise modern çağa uygun ve popüler isimler arasından tercih yapıyorlar. Peki; Ü ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir? Bu başlık altından; Ü ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi ile anlamlarına ulaşabilirsiniz.
Ü HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ
- Ülfet: Alışma, kaynaşma / Dostluk, arkadaşlık
- Ülcan: Ele avuca sığmaz, çok canlı
- Ülfer: Büyük su, ırmak anlamındadır
- Ülgen: Ulu, yüce, yüksek, sağlam; iyilik tanrısı
- Ülger: Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takımyıldız, Ülker
- Ülkem: Benimsenmiş ülke, yurt
- Ülker: Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım
- Ülkü: Ulaşılmaya çalışılan yüce dilek, amaç, erek
- Ülküm: Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey
- Ümmü: Uğur getiren, umut veren
- Ümmügülsüm: peygamber efendimizin kızının ismi
- Ümmühan: Hükümdar annesi
- Ümran: Mutluluk, bereket
- Üstün: İyi nitelikli, yüksek düzeyli
- Üstünay: Benzerlerinin çok üstünde ve ay gibi güzel
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