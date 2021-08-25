Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre Ortaca belediyesine ait Dalyan'da bulunan umumi tuvalete girenler, yerde yatan bir erkek ile karşılaştı. Vatandaşlar yerde yatan kişinin cansız vaziyette olması ve kendine gelmemesi üzerine, yetkililere haber verdiği, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerinin olay yerine geldi.