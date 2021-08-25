V ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi – V ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Anne ve baba adayları bebeklerinin cinsiyetini öğrendikten sonra isim arayışına girerler. Bu bağlamda; ebeveynler en kapsamlı isim önerilerini ya çevrelerinden ya da internet üzerinden öğrenirler. Bebeklerinin özel ve anlamlı bir isme sahip olmasını istediklerinden ötürü özellikle V harfi ile başlayan isimlerden koymak isteyen anne babalar " V ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?" sorusuna da yanıt arıyor. İşte V İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi
V İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ
- Vahdet: Bir ve tek olma
- Vahid: Yalnız, tek
- Vahit: Tek, bir
- Vakkas: Okçu, savaşçı
- Varan: Giden, varan
- Vasıf: Ayırıcı özellik / Vasfeden, bildiren, öven
- Vecdet: Zenginlik, çoşku
- Vecdi: Coşkunlukla ilgili
- Vecihi: Soylu, asil
- Vedat: Sevgi, dostluk
- Vefa: Sözünde durma
- Vefik: Arkadaş, yoldaş
- Vehbi: Allah vergisi, doğuştan olan
- Veli: Sahip, sorumlu, dost, arkadaş
- Vergin: Verici, özverili, sevgi dolu
- Veyis: Yoksul, muhtaç
- Veysel: Garibanlık
- Veysi: Fakir, muhtaç
- Volkan: Yanardağ
- Vural: Vurup almakla ilgili
- Vurgun: Tutkun, âşık; dip sarhoşluğu