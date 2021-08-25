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Giriş Tarihi: 25.8.2021 14:11

V ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi – V ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

V ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi – V ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Anne ve baba adayı ebeveynler için en önemli şeylerden bir tanesi bebeklerine isim seçtikleri süreçtir. Her anne ve baba, çocuklarının isimlerinin en güzel ve en özel olmasını ister. Bu kapsamda; internet üzerinden konu ile ilgili araştırma yapan ebeveynlerin sayısı da oldukça çoktur. Özellikle erkek çocuk sahibi olacak anne babalar “V ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?” sorusuna yanıt arıyor. Peki; V ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir? İşte V İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi

Anne ve baba adayları bebeklerinin cinsiyetini öğrendikten sonra isim arayışına girerler. Bu bağlamda; ebeveynler en kapsamlı isim önerilerini ya çevrelerinden ya da internet üzerinden öğrenirler. Bebeklerinin özel ve anlamlı bir isme sahip olmasını istediklerinden ötürü özellikle V harfi ile başlayan isimlerden koymak isteyen anne babalar " V ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?" sorusuna da yanıt arıyor. İşte V İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi

V İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

  • Vahdet: Bir ve tek olma
  • Vahid: Yalnız, tek
  • Vahit: Tek, bir
  • Vakkas: Okçu, savaşçı
  • Varan: Giden, varan
  • Vasıf: Ayırıcı özellik / Vasfeden, bildiren, öven
  • Vecdet: Zenginlik, çoşku
  • Vecdi: Coşkunlukla ilgili
  • Vecihi: Soylu, asil
  • Vedat: Sevgi, dostluk
  • Vefa: Sözünde durma
  • Vefik: Arkadaş, yoldaş
  • Vehbi: Allah vergisi, doğuştan olan
  • Veli: Sahip, sorumlu, dost, arkadaş
  • Vergin: Verici, özverili, sevgi dolu
  • Veyis: Yoksul, muhtaç
  • Veysel: Garibanlık
  • Veysi: Fakir, muhtaç
  • Volkan: Yanardağ
  • Vural: Vurup almakla ilgili
  • Vurgun: Tutkun, âşık; dip sarhoşluğu

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V ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri Listesi – V ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?
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