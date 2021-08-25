Y ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – Y ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Kız bebek bekleyen anne ve babaların isim araştırma süreçleri en güzel dönemler olarak biliniyor. Her ebeveyn, çocuğunun en özel, güzel ve popüler bir ismi olmasını isterken aynı zamanda anlamlı ve değişik bir isim olmasına da dikkat ediyor. Kız bebeklerine Y harfi ile başlayan isimlerden koymak isteyen anne babalar ise "Y ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. İnternet üzerinde pek çok çeşit isim bulunurken aynı zamanda anlamları ile de birlikte yer alıyor. İşte Y ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi
Y HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ
- Yade: Hatıra
- Yadenur: Kutsal ışık
- Yadigâr: Anımsatan, hatırlatan kişi ya da şey
- Yağan: Gökten dökülen
- Yağış: Yağmur, kar, dolu gibi doğa olayı
- Yağmur: Bir yağış şekli /Gökten damlalar halinde düşen su
- Yakut: Bir değerli taş
- Yankı: Eko, sesin çarpıp gelmesi
- Yaren: Sevgili, arkadaş
- Yaşam: Hayat, doğumdan ölüme kadar geçen süre
- Yaprak: Ağaçların yeşil kısımları
- Yaprakgül: Gül yaprağı
- Yasa: Kural, buyruk, düzen
- Yasemin/Yasmin/Yasemen: Zeytingillerden beyaz sarı çiçeklihoş kokulu bir çiçek, sarmaşık türünün adıdır.
- Yazgı: Alın yazısı, kader
- Yekta: Tek, eşsiz
- Yaz: İlkbahardan sonraki mevsim, yaz-mak fiili
- Yazel: Yaz ve el kelimelerinden türetilmiş isim
- Yazgülü: Yaz ve gül tamlaması, yazın açan gül
- Yazmira: Yaz ve Mira kelimelerinden türetilmiş isim. Mira bir yıldız ismidir.
- Yelda: Uzun ve kara; yılın en uzun gecesi
- Yelin: İnek, koyun, manda gibi hayvanların memesinde süt toplanan kısmın adıdır.
- Yeliz: Güzel, aydınlık, ferah
- Yeşim: Değerli bir taş
- Yezda: Zerdüştlük inancına göre iyilik tanrısının ismi
- Yezdan: Zerdüştlerin iyilik tanrısı
- Yıldan: Belli bir yıl ile ilgili
- Yıldız: Parlak gök cismi
- Yıldızhan: Oğuzların Bozok kolunun inandığı üç gök tanrılarından biri
- Yonca: Çayır bitkisi
- Yosun: Çiçeksiz bitkilerin, suların yüzünde ve dibinde bulunan bir türü