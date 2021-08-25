Yanan alanlarda canlı hareketliliği artıyor

Turizm cenneti Marmaris'te 29 Temmuz'da yakın tarihin en büyük felaketi başladı. Armutalan'dan yükselen alevler, kent merkezine yayıldı, turistik mahallere sıçradı. Adeta ateş çemberinde kalan doğa harikasında, kızılçam ormanları küle döndü. Marmaris'te başlayan orman yangınından sonra, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer ve Fethiye'de de alevler yükselmeye başladı. Muğla'nın doğal güzelliğini taçlandıran ve yaban hayvanlarının yaşam alanı olan ormanlar küle döndü.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yanan yerlerde yeniden yeşermelerin olduğunu duyuran Dr. Yasin İlmen, bir başka müjdeli haberi daha açıkladı. Biyolog Dr. Yasin İlemin, paylaştığı fotoğraflarda yanan alanlarda canlı hareketliliğinin de yeniden başladığını duyurdu.

DİKENLİ KELER TESPİT EDİLDİ

Maki habitatlarının olduğu yerlerde biyolojik çeşitliliğin yüksek olduğunu dile getiren Biyolog Yasin İlemin, maki kayalıklarının altında saklanarak yangından korunan canlıların olduğunu ifade etti. Yangın alanında dikenli keler tespit edildiğini söyleyen Dr. Yasin İlemin, "Size başka güzel haberlerim var! Maki bitki türleri ve önemleri hakkında. Maki bitki örtüsü de yandı. Bir kısmı burada fotoğrafladığım ve yeşil görünen alan gibi kurtarıldı. Maki habitatlarının olduğu yerlerde biyolojik çeşitlilik çok yüksektir. Bu nedenle özellikle maki sahalarının kendi halinde bırakılması bölgede canlı çeşitliliğinin korunması için elzemdir. Maki bitki örtüsü aynı zamanda kayalıktır ve bu kayalıkların altında yangında kendini koruyabilen bir çok canlı barınır. Bakın bu alanda bir dikenli keler tespit ettik.

Özellikle maki bitki örtüsünün yetiştiği alanlardaki bu kayalık morfoloji başta Sandal ağacı/çalısı (yöremize ait Kerimoğlu türküsünde geçen "Karadağ'ın Sandalı" bu bitki türüdür) olmak üzere toprak altındaki bitki köklerini yangından korur. Maki bitki örtüsü aynı zamanda etrafındaki yüksek boylu kızılçam ormanlarına göre daha kısa boylu olduğu için ortada bulundukları yerde bir boşluk oluşturarak yangının çamların tepesinden yayılmasını engelleyerek doğal bir bariyer set oluştururlar. Bu nedenle yaptığımız çalışmalarda her zaman maki bitki örtüsünün korunarak ağaçlandırma ve ekolojik kurtarma yapılmasını ilgili kurumlarımıza öneriyoruz. Bu alanda çalışmalarımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve bakanlığımız koordinasyonunda sürdürüyoruz. Önümüzdeki bir yıl boyunca izleme ve ekolojik restorasyon çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.