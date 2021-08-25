Yayman, barajlar konusuna son noktayı koydu!

Reyhanlı Barajı önünde açıklama yapan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman var mı, yok mu tartışması yapılan barajı, barajdan öte bir göl olduğunu ifade ederek "Muhteşem bir baraj oldu şu anda 60 milyon metreküp su var. Reyhanlı barajı Türkiye'nin en önemli barajlarından bir tanesi, Reyhanlı- Amik ovasına bereket ve can verecek barajlardan. Bu barajımız Allaha şükür bitti. Fakat sulamayla ilgili sıkıntılar var. Bunları önümüzdeki dönemde çözeceğiz. Yineliyorum barajda şu an 60 milyon metreküp su var. İnanmayanlar DSİ'ye sorsunlar. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti böyle zaten! Nükleer santrale, yola, köprüye, şehir hastanelerine, baraja, Reyhanlı barajına da karşılar. İşte baraj burada" diye konuştu.

60 MİLYON METREKÜP SU VAR

Baraj var mı yok mu tartışmasını sonlandırmanın çok basit olduğunun altını çizen Ak Partili Yayman "Gelirsiniz Reyhanlı'ya çayınızı da içer, barajın su tutup tutmadığını da görürsünüz. Reyhanlı barajı 480 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip, 580 bin dekar alanı sulayacak ve Amik ovasına can verecek. Barajımıza su getiren iki kanal var. Biri Afrin, diğere Karasu kanalı. Afrin kanalı tamam, Türkiye'nin en büyük regülatörlerinden bir tanesi, Karasu kanalının yapım çalışmaları hızla devam ediyor, inşallah önümüzdeki yıl bu barajdan çiftçilerimize su vermeye başlayacağız. Barajımız bu sene 60 milyon metreküp su tuttuğunun altını çiziyorum" şeklinde konuştu.