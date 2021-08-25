Yeraltı mağara evleri turizme kazandırıldı

Mardin
'in Midyat
ilçesinde, binlerce yıl önce insanların yaşamlarını sürdürdükleri yeraltı mağara şehri gün güzüne çıkarıldı. Eski adıyla "Matiate" yani "Mağaralar Şehri" anlamına gelen Midyat'ın binlerce yıl öncesine ait yeraltı yaşam mağaraları yapılan düzenlemeler ile turizme kazandırıldı. Midyatlı turizmci 49 yaşındaki Veli Güneş
, tarihi mekânların bulunduğu Işıklar Mahallesi
'nde, bir dönem Süryani ailelerin yaşadığı mağara evler ile üzerindeki tarihi yapıları kendi imkânları ile aslına uygun restore ederek, turistik tesis olarak turizme açtı. Mağara evlerde ayrıca önceden evlerde ve tarım alanında kullanılan çeşitli eşyalar da sergileniyor. Mağaranın turizme açılmasıyla ilçe ekonomisine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.