Z ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – Z ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Kız bebek bekleyen anne ve babaların isim araştırma süreçleri en güzel dönemler olarak biliniyor. Her ebeveyn, çocuğunun en özel, güzel ve popüler bir ismi olmasını isterken aynı zamanda anlamlı ve değişik bir isim olmasına da dikkat ediyor. Kız bebeklerine Z harfi ile başlayan isimlerden koymak isteyen anne babalar ise "Z ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. İnternet üzerinde pek çok çeşit isim bulunurken aynı zamanda anlamları ile de birlikte yer alıyor. İşte Z ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi
Z HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ
- Zahide: Doğruluktan ayrılmayan, dinin buyruklarını yerine getiren kimse, sofu
- Zahire: Dış Görünüş, Dış Yüz; Parlak, Aydınlık; Coşkun, Taşkın, Coşmuş
- Zakire: Zikreden, Allah'ı Anan, Zikir Ehli, Çok Dua Eden; Zikir Okuyan, Zikredici; Hatırlatan, Anımsatan, Akla Getiren
- Zambak: Bir çiçek adı
- Zara: Çok asil, uysal, güzel
- Zarif: Hoş, nazik, güzel görünen
- Zarife: Nazik,kibar ve hoş tavırlı
- Zatinur: Nurlu kişi, aydınlık, özü temiz
- Zehra: Güzel yüzlü
- Zekiye: Zeki, çabuk kavrayan
- Zelal: Temiz,berrak
- Zeliha: Züleyha' nın bir farklı yazılış halidir. Su perisi, çok güzel anlamındadır.
- Zeliş:Züleyha' nın bir farklı yazılış halidir. Su perisi, çok güzel anlamındadır.
- Zenan: Kadınlar
- Zerda: Altın gibi olan kimse
- Zeren: Anlayışlı
- Zerre: Çok ufak, çok az.
- Zerrin: Altından yapılmış, değerli, güzel
- Zerya:KürtçeOkyanus demektir.
- Zeycan: Cana yakın olan
- Zeynep: Mücevher, değerli, güzel, çekici
- Zeyşan: İki cihanda tek olan
- Zilan: Kürtçe; yeniden doğuş anlamına gelmektedir
- Zinet: Bezek,süs
- Zinnur: Nurlu, ışıklı
- Zişan: Tanınmış, şanlı
- Ziynet: Süs, süs eşyası
- Zozan: Kürtçe yayla demektir.
- Zuhal: Satürn gezegeni
- Zulfiyye: Saçları güzel olan
- Zübeyde: Öz, cevher
- Zühal: Satürn gezegeni
- Züheyra: Küçük çiçek
- Zühre: Venüs gezegeni, çoban yıldızı
- Zührenaz: Güzelliği dillere destan
- Zülal: Duru, şeffaf, berrak, saf tatlı, soğuk su
- Zülbiye: Arapçada gezegen anlamına gelir
- Züleyha: Su perisi / Hz. Yusuf' un eşinin ismi
- Zülfiye: Güzel saçlı
- Zümra: Güzel, iyi ahlaklı
- Zümran: Ahirette yeniden canlanmayı başlatan kadın
- Zümre: Topluluk, cemaat
- Zümrüt: Değerli bir taş
-