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Giriş Tarihi: 26.8.2021 09:08

17 yaşındaki Mehmet’e çarpıp ölüme terk etti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
17 yaşındaki Mehmet’e çarpıp ölüme terk etti

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet. Ö kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüpkent mahallesi Salih Y. idaresindeki otomobil, motosikletiyle seyir halindeki Mehmet Ö'ye (17) çarpıp olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Ö. ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu motosiklet sürücüsü, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mehmet Ö. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçan sürücü ise polis tarafından Akçakale ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Ö'nün cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Burada yapılacak işlemlerin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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17 yaşındaki Mehmet’e çarpıp ölüme terk etti
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