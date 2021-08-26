Noter, PTT ve Bankalar bilindiği üzere resmi tatil günlerinde hizmet vermezken 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi bu kurumlarda işlemleri olan vatandaşların araştırmaları da hız kazandı. Yurt genelinde Zafer Bayramı'nın 99. Yıl dönümü çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanırken öte yandan konuyla ilgili olarak "30 Ağustos Pazartesi tatil mi, Noter, PTT ve Bankalar açık mı, kapalı mı olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte 30 Ağustos tatil mi? Sorusunun yanıtı ve detayları...
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı 2021 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. 30 Ağustos, resmi tatil olarak ilan edilen özel günlerden biridir. Bu kapsamda Pazartesi gününe denk gelen resmi tatille beraber çalışan vatandaşlar üç gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller içerisinde yer aldığından pazartesi günü ayrıca PTT'ler, noterler, kargolar gibi resmi kurumlar kapalı olacaklar.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.
Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.