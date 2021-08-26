Adana’da acı olay: Köpekler kovaladı, aracın altında kaldı!

BABASI ÇİFTE ACI YAŞADI



Kazadan hayatını kaybeden çocuğun babası Mehmet Derin'in bu olaydan iki hafta önce de babasının kaybettiği öğrenildi. Derin, çocuğunu da kazada kaybedince iki hafta arayla hem baba hem evlat acısı yaşadı.

"BU İLK OLAY DEĞİL"



Bu arada kazayı gören Mehmet Şaşmaz ise, çocuğun sokak köpeklerinden kaçmak isterken aracın altında kalıp can verdiğini söyleyerek, "Burada sokak köpeklerinden kaynaklanan ilk olay değil. Daha önce de bir kişi bu köpekler saldırdığı için ayağını kırmıştı. Burada köpeklerden herkes şikayetçi, köpekler herkese saldırıyor. Burada sürü halinde geziyorlar. 15-20 tane köpek var. Mahalleli ve esnaf şikayetçi oluyor ancak hiçbir şey olmuyor" dedi.

Öte yandan çocuğun ölümüne neden olan köpekler bulvar kenarındaki boş arazide görüntülendi. Köpeklerin özellikle yayalara, bisikletli ve motosikletli kişilere saldırmaya devam ettiği bildirildi.