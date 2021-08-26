Adana’da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği 11 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenledi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bazı evlere kapıları kırarak girdi. Bu sırada bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldı. Ekipler evlerde narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 7 kök kenevir, 6 reçeteye tabi uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.