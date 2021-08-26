Ağaca can veren mühendis kaza kurbanı

Antalya'da yeni açılan Batı Çevre Yolu'ndan evine doğru seyir halinde iken arkadan gelen ve plakası belirlenemeyen bir araç İsmet Yücel'e çarparak olay yerinden kaçtı. Diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan muayenede Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son olarak geçen yıl şubat ayında 'Reaksiyon Ağaç Heykel' temalı sergi açan İsmet Yücel'in sayısız ödülleri ve plaketi bulunuyor. Yücel'in cansız bedeni eşi, kızı ve sevenleri tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Nebiler Mezarlığı'na götürüldü. Burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

İSMET YÜCEL KİMDİR?

Meslek hayatına 1978 yılında Orman Mühendisi olarak başlayan İsmet Yücel, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 15 yıla yakın bir süre Kastamonu-İnebolu-Pınarbaşı ve Adapazarı Geyve, Hendek Orman İşletmelerinde Orman Bölge Şefliği ve Orman İşletme Şefliği, Köyceğiz AGM Mühendisliği yaptı. Daha sonra görevde yükselerek 6 yıla yakın Giresun AGM, Kastamonu AGM ve Afyon AGM Başmühendisliği görevlerini yürüttü.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde 1 yıla yakın Silvikültür (Orman Yetiştirme) çalışmalarında denetleme görevi yaptı. 4 yılı aşkın Orman Bakanlığı Batı Akdeniz Bölge Müdür Yardımcılığı yapan Yücel, ardından Çevre Orman İl Müdürlüğü'nde 2011 yılına kadar çalıştı. Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü'nde görev yapan İsmet Yücel, 2017 yılında buradan emekli oldu. Ağaca hayat veren bir sanatçı olarak bilinen Yücel'in birçok sergileri bulunuyor.