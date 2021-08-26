Ağrı’da bir günde 2 kaza: 3 ölü

Ağrı'da peş peşe gelen kaza haberleri geldi. Sabah saatlerinde 14 yaşındaki Elif Nur Çetin, Taşlıçay ilçesinde hayvanlarını karşıdan karşıya geçirirken TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Öğle saatlerinde ise acı haber Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden geldi. 74 yaşındaki Zihni Eren'in kullandığı otomobil, Ağrı-İran kara yolunun Uzunyazı köyü mevkisinde başka bir otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Eren'in cenazesi Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Ayni araçta bulunan Mehmet Öztürk olay yerinde 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Ağrı Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.