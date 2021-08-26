AKM’de son rötuşlar

Türkiye'nin en önemli kültür projelerinden Atatürk Kültür Merkezi
'nde (AKM) çalışmalar tamamlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı yapılacak projenin, iç detaylarında son rötuşlar yapılıyor. Açılış gününe özel etkinliğin hazırlandığı programda, Mimar Sinan'ı anlatan bir opera sunulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan yeni AKM'nin mimarlığını, ilk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu
'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu
yapıyor. İç mekanlarındaki taş kaplama, cam tavan ve diğer işleri sona eren AKM'nin, hareketli sahne ve opera salonu da tamamlandı. 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapılan opera kulesine sahip olan AKM'nin, dış cephe ve çatı işleri de bitirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını seyircilere açacak olan AKM'nin açılışı için Adnan Saygun
'un öğrencisi Hasan Uçarsu
tarafından Mimar Sinan operası hazırlandı.