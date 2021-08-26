Alanya hal inşaatında feci ölüm!

Olay saat 16.00 sıralarında Türkler Mahallesi 'nde yapımı devam eden Alanya Toptancı Hal'i inşaatında meydana geldi. İddiaya göre inşaatta çalışan Mevlüt Çetin(47) dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Durumu fark eden iş arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sert zemine düşen Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çetin'in cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morgu'na konuldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.