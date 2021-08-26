Ankara Gölbaşı’nda ’Aslan’ korkusu! Kükremelerinden uyuyamıyoruz

'ASLANLARIN KÜKREMESİNDEN KORKUYORUZ'

Hayvanat bahçesinin bitişiğinde oturan Niyazi Gürel, 1996 yılından bu yana aynı evde oturduğunu söyleyerek, "1,5 aydır huzurumuz tamamen kaçtı. Sabaha kadar aslanların kükremesinden korkuyoruz. Bugün bir aslan kaçsa kim yakalayacak? Koku ve sivrisinekten rahatsız oluyoruz. İki evin arasında hayvanat bahçesi olur mu? Ankara'nın göbeğinde, villaların arasında 1,5 dönümde hayvanat bahçesi olur mu? Şehrin göbeğinde böyle bir şey olamaz. Canımızdan bezdik. Aslan idrarını yapıyor, kokuyor. Biz burada perişan olduk" diye konuştu.

Gürel, hayvanat bahçesinin kapatılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulundu. Belediyeden ise, "Ekiplerimizce yapılan kontrolde işletmenin herhangi bir ruhsatının olmadığı görülmüş, hayvanlarla ilgili ruhsatlandırmanın ise Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan olduğundan zabıta mevzuatınca yapılacak bir işlem yoktur" yanıtı verildi.