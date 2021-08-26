Kasım ayında silahaltına alınacak yükümlüler 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlayacak. Başvurularını şimdiden tamamlayan adaylar ise seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak olan sonuçlar yapılan açıklama doğrultusunda Ekim ayında açıklanacak. Peki; askerlik yerleri açıklandı mı? (Kasım) Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?