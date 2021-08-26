Kasım ayında silahaltına alınacak yükümlüler 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlayacak. Başvurularını şimdiden tamamlayan adaylar ise seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak olan sonuçlar yapılan açıklama doğrultusunda Ekim ayında açıklanacak. Peki; askerlik yerleri açıklandı mı? (Kasım) Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).