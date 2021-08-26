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Giriş Tarihi: 26.8.2021 14:30 Son Güncelleme: 26.8.2021 15:15

At keserken yakalanmışlardı... İfadeleri şoke etti

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
At keserken yakalanmışlardı... İfadeleri şoke etti

İstanbul Eyüp'teki ormanlık alanda at keserken yakalanan iki kişi, yeni çıkan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gözaltına alındı. Kesim yapan ikili Sedat Ç. ve Sukhe S., atı yemek için kestiklerini ileri sürdü. "Suç olduğunu bilmiyorduk" diyen şüpheliler, sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Eyüp'te bulunan Pirinççi köyü ormanlık alanında iki kişinin 24 Ağustos'ta at ve domuz gibi hayvanları kestiğine ilişkin ihbarda bulunuldu. İhbar ardından harekete geçen Jandarma ekipleri, yapılan ormanlık alanda iki kişiyi tespit etti. İkilinin kamyona yüklediği atı, Pirinççi köyündeki ormanlık alana götürdüğü belirlendi. Kimlikleri tespit edilen Sedat Ç . ve Sukhe S., atı kesip, derisini yüzdüler.

"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ikili karakola götürüldü. Buradaki işlemleri ardından yeni çıkarılan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında savcılığa çıkarılan Sedat Ç. ve Suhke S.'nin ifadelerine başvuruldu. Sukhe S., at eti yediklerini ve yaptığının suç olduğunu bilmediğini söyledi. Sedat Ç. ise arkadaşına yardım etmek için yanında bulunduğunu öne sürdü.

Sukhe S.

HAYVAN YASASIYLA ADLİ KONTROL UYGULANDI

Savcılık, şüphelilerin ifadelerinin ardından yürürlüğe yeni giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28. maddesi kapsamında adli kontrol altına alınması talep etti. İki şüpheli, 'Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir' hükmü çerçevesinde, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sedat Ç.

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At keserken yakalanmışlardı... İfadeleri şoke etti
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