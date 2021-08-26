Bagajdaki turist, müşteri çıktı

Alanya'da Mola Kavşağı'nda bir tur şirketi yabancı müşterisini otelden almaya gitti. Tur şirketi çalışanı yabancıların sayısı fazla olunca 1 kişiyi otomobilin bagajına yerleştirdi.

Tur şirketinin aracı seyir halinde ilerlerken vatandaşlar tarafından polise adam kaçırıldığı ihbarında bulunuldu. Gelen ihbarla teyyakuza geçen polis ekipleri otomobilin gideceği tüm yolları kesti. Ekipler tarafından otomobil Mola Kavşağı'nda durduruldu. Tur şirketinin çalışanı müşterilerin fazla olduğu için turistin kendi isteği ile bagajda gideceğini söylediğini belirtti.

Trafik ekiplerince araç sürücüsüne fazla yolcu aldığı için 85 TL para cezası uygulanırken, ehliyetinin puanı düşürüldü.