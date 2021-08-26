Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan flaş uyarı: Kırmızı olan tek ilimiz...

"KIRMIZI OLAN TEK İL"

Bakan Koca Twitter'daki paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "Bugün Urfa'daki sevdiklerimizi arayıp hal hatır soralım. İlk doz aşı konusunu açalım. Şanlıurfa, halen Kırmızı olan tek ilimiz. Aşı oranı düşük, risk seviyesi Çok Yüksek. Yakınlar böyle yerinde uyarılar için de var. Güzel hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim."