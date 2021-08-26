Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan flaş uyarı: Kırmızı olan tek ilimiz...

Nüfus oranına göre en düşük aşı yapan şehir olan ve kırmızı olarak kalan tek il Şanlıurfa için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımları devam ediyor. Bakan Koca, "Risk seviyesi çok yüksek" dedi.
"KIRMIZI OLAN TEK İL"
Bakan Koca Twitter'daki paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "Bugün Urfa'daki sevdiklerimizi arayıp hal hatır soralım. İlk doz aşı konusunu açalım. Şanlıurfa, halen Kırmızı olan tek ilimiz. Aşı oranı düşük, risk seviyesi Çok Yüksek. Yakınlar böyle yerinde uyarılar için de var. Güzel hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim."
Risk haritasına göre Şanlıurfa'daki aşılama oranı yüzde 53,1 seviyesinde bulunuyor.
BUGÜN URFA'DAKİ SEVDİKLERİMİZİ arayıp hal hatır soralım. İlk doz aşı konusunu açalım. Şanlıurfa, halen Kırmızı olan tek ilimiz. Aşı oranı düşük, risk seviyesi Çok Yüksek. Yakınlar böyle yerinde uyarılar için de var. Güzel hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 26, 2021