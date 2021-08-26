Bir ay önce barıştılar, yine kavga ettiler: 1 ölü, 9 yaralı

Hani ilçesinde yaklaşık üç ay önce çocuklar arasında başlayan kavga amca çocukları arasında husumete yol açtı. İlçenin ileri gelenlerinin araya girmesi sonucu kuzenler arasında başlayan husumet bir ay önce barışla sonlandırıldı. Ancak, akraba olan Yıldız ailesinin çocukları, dün (önceki gün) akşama doğru yeniden kavga etti.

Çocukların yeniden kavga ettiğini öğrenen kuzenler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerin yaşanan kavgada, silah, bıçak, taş ve sopalarda kullanıldı. Kavgada, M. Yıldız'ın silahla ateş açtığı 35 yaşındaki Remzi Yıldız ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara Hani Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslarla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Remzi Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ı vurduğu belirtilen M. Yıldız'ın yaralı olduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Polis, ilçede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.