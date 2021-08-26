Bitlis’te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Kaza bugün sabah 06:30 sıralarında Bitlis-Van karayolunda bulunan Kuskunkıran Tüneli yakınlarında meydana geldi.

Van'dan Bitlis istikametine gelmekte olan yolcu otobüsü karşı yönden gelen İran plakalı tır ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otobüs sürücüsü sıkışırken, otobüste bulunan 2 kişide yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarırken, 3 yaralı olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza yapan araçlarda olay yerine çağrılan çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.